Fotbalisté Spartaku vstoupili úspěšně do jarní části sezony. Boj za záchranou I. A třídy začali tříbodovým vítězstvím 4:3 nad Vestcem, ale museli si pořádně máknout, když ke konci prvního poločasu prohrávali ještě 0:2. Nicméně velkolepý obrat se povedl a vítězný návrat na hřiště zažil Miroslav Slepička, který v nastavení vstřelil vítěznou branku.

Miroslav Slepička (uprostřed) završil obrat Spartaku v duelu s Vestcem. | Foto: Ondřej Jícha

„Do zápasu jsme vstoupili katastrofálně. Už ve třetí minutě jsme inkasovali po rohu, kdy jsme nedůsledným bráněním darovali soupeři gól. Pak jsme začali přebírat iniciativu,“ uvedl trenér Zdeněk Míka.

Spartak si vypracoval dvě slibné šance, avšak nebylo z nich nic. Naopak hosté po brejku zvýšili a s nadějemi Příbrami to vypadalo zle, nicméně ještě do přestávky si Vestec zařídil vlastní gól a vrátil domácí do hry. „Nutno pochválit kluky, že nás druhy gól psychicky nepoložil,“ poznamenal kouč.

Vestec si ještě jednou vzal dvoubrankové vedení zpět, i tentokrát mu ale vydrželo jen chvíli, protože se o snížení postaral opět Jeník. Stejný hráč v rychlém sledu i srovnal. V posledních třiceti minutách zápasů byl Spartak aktivnější. „Převzali jsme aktivitu, soupeře herně přehrávali a vytvořili si tři stoprocentní šance,“ přibližoval Míka. Avšak se neujala žádná z nich.

Dovršení obratu přišlo až v nastavení, kdy Slepička přeloboval gólmana a zařídil Spartaku tři body. Příbramský celek rázem poskočil o tři místa v tabulce. „Pro diváky to musela byt atraktivní podívaná,“ uzavřel kouč domácích.

Spartak Příbram – Vestec 4:3 (1:2)

Branky: 54. a 57. Jeník, 40. Hendrych (vl.), 90. Slepička – 3. Jarábek, 38. Kalod, 48. Bodlák. ŽK: 1:3. Rozhodčí: Týče – Zíka, Neliba. Diváci: 120.