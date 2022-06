„Když jste šestý od konce a jdete dolů, je to docela deprimující, ale i to fotbal přináší. My hráli na jaře dobře, mužstvo si sedlo, ale na podzim získalo tak málo bodů, že už se z toho nedostalo, když navíc šlo všechno proti nám,“ připomněl předseda a zároveň už pár kol i trenér Velké Dobré Vladimír Dufek mladší, že pádů divizních Středočechů bylo prostě moc.