Podlesí touží hodně po tom, aby jako jediný tým v I. A třídě odehrálo sezonu bez porážky a udrželo si domácí neporazitelnost. Ke splnění cíle zbývá jediné. Porazit, případně remizovat s Doksy. Jakýkoliv z těchto výsledků by udělal velkou radost na Spartaku, který by si tak udržel vedoucí příčku. „Je pravda, že mu můžeme pomoci. Nás ale kosí zranění. Uvidíme,“ říká kouč aktuálně čtvrtého týmu tabulky Marek Branžovský.

Spartak postihl ve Voticích kolaps. Trenér hostů v závěru běsnil

„Budeme rádi, že Podlesí s nimi bude bodovat. Pomůže nám, když je oberou o body,“ přiznává na druhé straně asistent trenéra Martin Drašnar. V Podlesí vědí, že už s největší pravděpodobností skončí do pátého místa. Sami ale chtějí výš a skončit ideálně třetí. K tomu však bodovat i s konkurenty před sebou. Nejprve o víkendu s Nelahozevsí, následně pak doma s výše zmíněnými Doksy. „V Nelahozevsi je těžké hřiště, hraje se tam do kopce,“ podotýká 29letý Branžovský.

Jak Kovohutěě, tak Spartak se samozřejmě zaobírají na sebe, nicméně tohoto tématu se přeci jenom obě strany lehce dotkly. „Bavili jsme se o tom. Když se nám to povede, tak ok, ale moc to neřešíme,“ vysvětluje kouč Podlesí. I v Příbrami budou sledovat, jak si jejich nejbližší rival v následujících dvou kolech povede. „Opravdu ale jenom po očku, nebudeme na to spoléhat,“ míní Drašnar.

Šancí na dva zápasy. Podlesí ovládlo souboj o čtvrté místo

„Hlavně to je o nás. Postup si musíme si ukopat sami,“ hlásí asistent kouče na Spartaku. Jako první musí Příbram porazit Zdice, až pak se ohlížet na výsledky Podlesí. Pomoc konkurenta ale bude vítána. „Když vyhrají, tak nám pomůžou. Možná Markovi (Branžovskému) zavolám a pozvu na kávu, přiznává s úsměvem Drašnar. Ať už s pomocí rivala nebo ne, má Spartak slibnou příležitost vrátit se po třech letech do krajského přeboru. Stačí mu uhrát šest bodů z posledních tří zápasů a nebude se muset ohlížet na ostatní výsledky.