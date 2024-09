„Jsem samozřejmě rád, že tomu tak je,“ usmívá se Filip Onderka, předseda fotbalového oddílu TJ Sokol a zároveň i sponzor a hráč. „Udělali jsme posily a děláme vše pro to, abychom v této sezoně postoupili,“ netají se nejvyššími cíli.

Za posílením se skrývá hned osmička nových hráčů. Polovina se už stihla zapsat mezi střelce, dvojice Pavel Novotný – Daniel Kubec z pražské „Čafky“ dokonce dvakrát. Pozici střeleckého lídra si ovšem nadále drží v minulé sezoně bezmála dvacetigólový Pavel Krása. Loňská posila z Dušníků se na podzim prosadili už šestkrát.

Příchody nových akvizic se projevují nejen ve statistikách, podle Filipa Onderky se zároveň zvedla úroveň a četnost tréninků. Přestože bodově dopadly zápasy v Kondraci (3:2), s Všenory (3:1), v Teplýšovicích (5:0) a s béčkem Sedlčan (5:2) nejlépe, jak mohly, vnímá vedení mužstva v čele s trenérem Janem Balíkem nadále i prostor ke zlepšení. „Ještě si to úplně nesedlo. Bodově to sice vypadá dobře, ale herně to ještě není úplně podle představ,“ míní Onderka.

V Nové Vsi se každopádně poučili z loňské sezony, kdy si pod sebou tak trochu podřízli větev špatným startem. „Na začátku sezony jsme prohráli asi pět zápasů. Pak jsme skoro všechno vyhrávali. Pět kol před koncem jsme ještě byli ve hře o postup,“ připomněl sezonu s nakonec ne úplně šťastným koncem.

Sestup, který se v soutěži vlivem reorganizace na čtyři skupiny týkal rekordního množství týmů, sice nehrozil, nebyl z toho ale ani posun výš. „Bouchli jsme s posledním a předposledním a bylo po všem. Týmy ze špičky jsme přitom poráželi,“ oživil si vzpomínky na jaro, jehož vysvědčením bylo konečné čtvrté místo.

Letos by pod Brdy, kde si v minulosti sáhli dokonce i na divizi (2013/14), po šesti sezonách na stejné úrovni rádi zase o něco povýšili. Vyjde to?

V Nové Vsi chystají pro fotbalové příznivce lahůdku v podobě besedy s legendárními hráči: