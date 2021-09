Podlesí drží nadále stoprocentní bilanci na vlastním hřišti. Ač přijíždí čím dál tím obtížnější soupeři, tak stále všichni odjíždějí domů bez bodů. Své o tom ví i Jílovíště, které bylo po celý zápas lepší, nicméně stačila jedna situace v závěru prvního poločasu a Hnízdil zajistil další výhru pro domácí. „Měli jsme štěstí, že jsme dali gól do šatny z centru,“ ulevil si trenér Marek Branžovský.

Jeho svěřenci hráli přibližně dvě třetiny zápasu pod tlakem. Jíloviště zmáčklo Podlesí a mělo duel plně pod kontrolou. Sice mělo více ze hry, chyběly mu však šance. „Musím říct, že letos jsem ještě nehráli s lepším soupeřem, než je Jíloviště. Hodně dobrý a kvalitní mančaft. Nedostával se sice do příležitostí, ale co se týče herního projevu, byl na úrovni. Druhá půle byla plně v jeho režii,“ vysekl poklonu na stranu soupeře Branžovský. Po utkání tak učinil i své defenzivě, která zahrála fantastický zápas. V soubojích byla stoprocentní.

Dobýt hřiště Podlesí se pokusí v úterý dopoledne Vestec, který vyhrál o víkendu na půdě vedoucích Klecan a přijede tak hodně povzbuzen sobotní výhrou 3:1 na půdě lídra. Toho mohl využít Spartak Příbram, jenž by se v případě vítězství posunul do čela. V Doksech však hosté dvakrát ve druhém poločase faulovali v pokutovém území a domácí díky dvěma úspěšným penaltám rozhodli o výhře.

Penalty v krátkém sledu

Příbramští dokázali odpovědět na inkasovaný gól z první minuty, když ve druhé půli po pěkném centru srovnal Voříšek. Následně ale přišly dva inkriminované okamžiky v rozmezí sedmi minut. Nejprve pronikal pěkně do vápna Čampulka a po zákroku na něj se pískalo k nevoli hostů poprvé - Nesládek proměnil.

Posléze autor branky šel sám na Holana, byl faulován a rozhodčí Pudil se nerozpakoval písknou další pětku - opět Nesládek upravil na konečných 3:1. "Jsem spokojen, na hřišti nebyl ani jeden náš hráč, kterému bych mohl něco vyčíst. Třeba pomohla i docela vážná promluva, kterou jsem k nim měl před začátkem zápasu," mínil trenér Martin Škvára.

Penalty podle něj byly obě, druhá jasnější. "Ale i první byla. Soupeř operoval tím, že je Čampulka malá váha, ale spíš to je tím, že Spartak měl mladé a nezkušené hráče, kteří udělali naivní fauly. Jinak ale hráli velmi dobře a my dokázali to samé," dodal Škvára.

Cenný bod si přivezl Libušín, ve Voticích se málokomu povede něco uhrát. Domácí sice jednu šanci proměnili, ale třináct minut před koncem Obradovič potvrdil střeleckou pohodu a vyrovnal. Z hrůzostrašného začátku se vzpamatoval i Sedlec-Prčice, který sice prohrával od druhé minuty, ale ještě do poločasu stihl srovnat Rataj a následně během čtvrthodiny rozhodli o výhře hostů trefy Davídka, Kabíčka a Pištěka z penalty.