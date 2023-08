Právě nová akvizice v brankovišti se musela hodně činit a ukázat všem, proč v minulosti chytala na Spartě či anglickém West Hamu United. Vytáhl nádhernou ránu střídajícího Galbavého, který se vrátil do sestavy domácích po nemoci a nahradil zraněného Böhma, do horního růžku branky a pak ve zřejmě klíčovém zákroku vykopl nohou rovněž pokus Chaloupky.

„Tam se utkání asi zlomilo. Štěch ukázal, že ne náhodou chytal v Anglii a ve Spartě, navíc měří skoro dva metry. My ale měli proměnit další šance, jenže prostě netrefujeme zařízení, to se opakuje pořád. Přitom stačilo dát první gól a podle mne bychom vyhráli. Soupeře jsme totiž vůbec do ničeho nepouštěli,“ byl zklamán trenér Doks Martin Škvára. „V prvním poločasu nás hodně podržel a patří mu velká zásluha,“ přidal na adresu Štěcha pozdější střelec Milína Luboš Kunc.

Drsný start! Do Chlumce musela dvakrát sanitka. Dobříš přišla o body i Junka

Hosté, jímž chyběl hlavní útočník a nejlepší střelec I. A třídy v loňské sezoně, Stanislav Gabriel, sázel vepředu na někdejší hvězdu Sparty Václava Kadlece. Toho ale obrana hostů k ničemu nepustila. „Výborně se na něm střídali Černý, Pešička i Zimerman,“ chválil své obránce Martin Škvára.

Přesto nakonec nakonec hosty do jedné šance pustil a Zákoucký ji trochu šťastnou ranou proměnil. Hned vzápětí domácí zariskovali, otevřeli hledí a Kunc vedení Milína pojistil. „Byl to první zápas, opatrný z obou stran. Měli jsme více ze hry. Oba týmy měly šance, my jsme je akorát v závěru proměnili,“ komentoval autor druhé branky Ligmetu.

Kanonáda jako dárek předsedovi. Tochovice nadělovaly v Kutné Hoře

Domácí byli naopak po porážce zdrceni. „Hodně to bolí, fakt zbytečná prohra. Lidi nás sice za výkon chválili, ale radši bych hrál blbě a měl nějaký bod. Minimálně na remízu jsme měli, i když soupeř má opravdu výborné fotbalisty a nejen ty známé. Rozhodně mají divizní kádr,“ uznal Martin Škvára.

Kredit Doksům dodal i Kunc. „Rychlejší hra, důraznější. Soupeř se na nás nachystal. Chtěl se na nás připravit vzhledem k tomu, že máme v týmu bývalé ligové hráče,“ vyzdvihl střelec hostů kredit soupeři. V příštím kole se Milín představí doma před vlastními fanoušky, kde přivítá posledního vítěze Středočeského poháru z Průhonic. I přes výhru si Kunc poznamenal několik poznatků, které jeho i spoluhráče čekají. Především rychlejší hra a důraz.

Doksy – Milín 0:2 (0:0)

Branky: 84. Zákoucký, 85. Kunc. ŽK: 1:1 Rozhodčí: Stumpf - Hanák, Stránský. Diváků: 200.

Doksy: Švarc – Pešička, Zimerman, Černý, Prošek (85. Fišer) – Sekanina, Neuman, Čampulka, Dlouhý (62. Chaloupka), Böhm (35. Galbavý) – Nesládek (87. Větrovec).

Milín: Štěch – Kvída, J. Obdržal, Mazuch, Soldát – Pohořálek (90. Synek), Šilhavý (81. Zákouckýú, Hájek, Kunc (86. Vrkoč) – Bican (69. Maršík), Kadlec.