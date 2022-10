Nebyla k ní jednoduchá cesta, i když být mohla. „V první půli utekl Šrédl a šanci proměnil, ale další tři čtyři jasné jsme nedali. Tu největší Nováček, který při své rychlosti šel úplně sám, ale lob mu nevyšel dokonale, přitom měl času, že si mohl zapálit cigaretu,“ usmál se Radim Suchánek.

Celkově podle něj mohli hosté vyhrát třeba 7:4, šancí včetně břevna a tyče si vytvořili víc než domácí celek plný zkušených hráčů.

Jenže také ti potřebovali bodovat a po přestávce se jim povedlo Šrajnem vyrovnat.

Zápas tak rozhodla až koncovka. V 72. minutě se hostující Martin Podzemský přihlásil do soutěže Gól roku. Z úhlu napálil balon přes celou branku do šibenice tak, že by neměli nárok ani Neuer nebo Courtouis.

Vyhráno však ještě hosté neměli. Po faulu Gregora mohli domácí v 82. minutě vyrovnat, jenže mladičký brankář Hrnčíř, který podruhé v řadě nahradil potrestaného Klímu, prudký pokus Valty k tyči parádně vyškrábl. Domácí tak zahodili už třetí penaltu na podzim, navíc byl po chvíli vyloučen Buch za druhý žlutý faul.

„Hrnčíř to chytil vážně dobře, trefil stranu. Díky tomu jsme uhájili výhru, kterou si podle mne zasloužíme, šancí jsme měli víc. Sice nás čeká ještě hodně práce, hlavně v zimě, ale je dobře, že tým zabral už teď a uhrál nějaké body,“ je rád Radim Suchánek a už se chystá na dalšího soka – Velkou Dobrou. Tu sledoval v sobotu v zápase proti Rakovníku na vlastní oči stejně jako už bývalí trenéři Jan Mrázek s Markem Hartmanem. „Poznatky máme, o body se popereme,“ slibuje legendární kouč, který předvádí, že do starého železa rozhodně ještě nepatří.

Domácí předseda Radim Černohorský byl rozčarován, podle něj šlo o nejhorší zápas, jaký si od Podlesí v krajských soutěžích pamatuje. "V poločase jsme měli prohrávat 1:4, leží na nás deka, dusí frustrace. Kdo hrál fotbal a po deseti kolech bojuje o padáka, tak ví, jak se hraje," řekl Černohorský.

Podle něj mužstvo málo trénuje. "Fotbal je v tomhle spravedlivý a proto jsou výsledky takové jsou. Hráče není kde brát a je to jenom o nich. Máme je solidní. Pokud chtějí hrát A třídu, musí něco obětovat. Strašecí nehrálo nic extra, ale my jsme hráli ještě hůř," dodal zklamaný šéf Podlesí.

Podlesí – Nové Strašecí 1:2 (0:1). Branky: Šrajn - 14. Šrédl, 72. Podzemský. Rozhodčí: Boček. ČK: 85. Buch (P). Diváků: 55.