Oba týmy bojují o záchranu a velmi pravděpodobně tomu tak bude až do konce sezony. Nicméně Velká Dobrá nepřijela do Sedlce s taktikou pouze bránit, navíc už po dvou minutách vedli díky rychlíkovi Sekaninovi. Podle absentujícího kapitána domácích Mariana Prchlíka, který přešel do role trenéra, přijel kvalitní mančaft, jenž evidentně posílil. Hra soupeře se mu navíc líbila a zápas s ním byl dost těžký.