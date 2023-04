Jeho kariéru by mu mohl závidět kdekdo. Zisk stříbrné medaile na mistrovství světa hráčů do 20 let v Kanadě v roce 2007 ho vystřelil do elitního mezinárodního fotbalu. Od Fiorentiny, přes belgický Anderlecht Brusel, ukrajinský Dněpr až po anglický Hull. V Česku si ho jako mladého mohli užít v Brně, následně ve Spartě a ke konci v Mladé Boleslavi a Teplicích. Nyní Mazuch kope o několik pater níž v I. A třídě za Milín.

Celý podzim jste kvůli zranění chyběl, na jaře jste pár utkání taky vynechal. Ohledně zdraví je už vše v pořádku?

Poslední dva týdny jsem byl nachlazený, tak jsem vynechal dva zápasy. Teď už jsem v pohodě . Už jsem hrál minulé kolo, teď s Jílovištěm a v sobotu budu hrát taky.

Dva zápasy a dvakrát s nulou. Našel Milín ve vás pevný defenzivní štít?

Tak to je zásluha všech a nikoliv pouze jednoho hráče. S Jílovištěm jsme měli i štěstí, kdyby nám dali gól, tak jsme mohli klidně i prohrát.

Na druhou stranu, když má hráč vedle sebe bývalého reprezentanta, který si prošel Spartou, Teplicemi, Fiorentinou, Anderlechtem či Hullem, tak má o motivaci postaráno ne?

To je spíš otázka na kluky. Doufám, že jsou rádi, že jsem tady. Já jsem v Milíně rád a doufám, že takhle budeme pokračovat, inkasovat málo gólů a hodně dávat.

Jak berete přesun z první ligy do šesté nejvyšší soutěže?

Věděl jsem vždy, že budu takhle pokračovat. Operací kolen jsem už ale měl hodně. Klidně jsem mohl hrát ještě rok ligu, ale už mi to nedávalo smysl jednu sezonu každý den někam dojíždět, trénovat a jezdit na zápasy dlouhé štreky. V Milíně jsem spokojený, a když budu zdravý, tak tady můžu hrát ještě několik let. Začínal jsem na vesnici a chci tam končit.

Mazuchova domácí premiéra přinesla bod. Milín odmítl jít v dohrávce před Vestec

Jaké je najednou hrát o tolik pater níž?

Tohle čeká každého, dřív nebo později. Já skončil s profesionálním fotbalem, když mi bylo 33, což je možná brzo, ale po všech zraněních tomu asi tak mělo být. Jsou hráči, kteří už takhle končí mnohem dřív. Neměl jsem problém se s tím takhle smířit. Že bych byl smutný z toho, že někteří hráči ještě hrají ligu, to ne.

Ostatní soupeři berou Milín jako nejlepší tým soutěže a vás jako superstar. Cítíte se tak?

Je tady víc známějších hráčů. Teď jsem hrál proti Janu Rajnochovi, v Chlumci je zase Míra Slepička. Bývalých ligových fotbalistů je tady hodně a není to jenom o mně.

Přece jenom ale Milín posílil nejvíc ze všech ….

Určitě! Kádr je dobrý, což musíme potvrzovat každý týden. Není to tak, že vyhrajeme dva zápasy, ap ka dvakrát zremizujeme či prohrajeme. Na to jaký tady je mančaft, tak bychom měli mít konzistentní výkony a potvrzovat je každý víkend.

Jak vás vnímají soupeři?

Všichni mě varovali, že do mě budou zajíždět, zatím se ale tak nestalo a žádný problém nebyl. Gól jsme nedostali, tak moc to útočníkům proti mně nejde.

Návrat Mazucha s čistým štítem. Milín vynuloval Kralupy nad Vltavou

Takže do vás soupeři zatím nezajíždějí?

Vůbec. Zatím jsem se nepotkal s tím, že by mě chtěl někdo úmyslně zranit. Spíš si celou situaci pohlídám a na základě zkušeností raději odcouvám a do nějakých šprajců ani nejdu, když vidím, že tam něco hrozí.

Zkušeností jste za svou kariéru nasbíral hodně. Aplikujete z nich něco v Milíně?

Spoluhráčům se snažím vysvětlit, když něco udělají špatně, tak ať následně učiní líp, všechno chce ale čas. Jsme pořád v I. A třídě a nechtěl bych tady brát své angažmá úplně profesionálně. Trénujeme po práci. Samozřejmě se s trenérem snažíme dělat nějakou taktiku, ale bereme jí tak nějak normálně. Postoupit výš určitě chceme.

Vaše cesta do Milína byla předurčena, že?

Sponzor týmu je můj soused, bydlí nade mnou a lákal mě sem tři roky, kdy jsem měl ještě smlouvu v Teplicích a Mladé Boleslavi, která vypršela loni. Následně jsem kývl, že půjdu sem.

Žádná jiná varianta tedy nepřicházela v úvahu?

Mohl bych jít klidně do vyšší soutěže, ale abych šel do druhé ligy a jezdil někam sedm hodin do Třince nedávalo smysl.