Sedlčany hlásí vytouženou posilu. Co bude s Repetným?

Fotbalové Sedlčany dotáhly do úspěšného konce dlouho trvající přestup. Do záložní řady získaly Tomáše Říhu z Votic, o kterého už hojně usilovaly již v létě. Vše se povedlo dotáhnout až v úterý, i když 25letý hráč střílel góly v novém dresu už v průběhu zimní přípravy a na pravém kraji se objeví místo Jaroslava Repetného, který by se měl posunout do obrany. Moc na hřišti ale k vidění nebude.

Realizační tým Sedlčan přivítal v kádru vytouženou posilu. | Foto: Bohumil Kučera

Sedlčany si mohou oddechnout. Vytoužená posila je konečně jejich. V úterý se vše dotáhlo do konce a Tomáš Říha k nim definitivně přestoupil. Trenér Vlastimil Zelenka o něj hodně stál už v létě, dočkal se až nyní. „Charakterově je to výborný hráč. Do party zapadl velice dobře. Myslím si, že mu hodně pomůže. Jsou dobří kamarádi s Matějem Sochůrkem, takže jim to pak vepředu může fungovat,“ komentoval kouč příchod 25letého záložníka. Spalovač šancí řídil kanonádu Sedlčan. Sezimovo Ústí odjelo s debaklem Pravý záložník přichází do Sedlčan s fotbalově dobrou přihrávkou, kvalitním zpracováním balónů a hlavně pomoci Tatranu v efektivitě dopředu, což ukázal už v přípravě se Sezimovým Ústím, kdy měl dvě asistence a další branky měl druhou nahrávku. V prvním zápase se Střešovicemi se dokonce i prosadil. Říha by měl v sestavě Sedlčan nahradit dosavadní jistotu na pravé straně Jaroslava Repetného, který se sám dobrovolně upozadí. „Přišel s tím, že začal trénovat přípravky a nemá už tolik času. K tomu v práci postoupil výš, takže omezil hráčské fotbalové aktivity,“ řekl Zelenka. Repetný ale definitivně v týmu nekončí. Pouze bude hrát méně, a pokud nastoupí, tak velmi pravděpodobně na pravém beku pod Říhou, kde byl dřív zvyklý hrát. Spalovač šancí řídil kanonádu Sedlčan. Sezimovo Ústí odjelo s debaklem Zelenka ještě nastínil, že by do Sedlčan potřeboval přivést nutně ještě jednoho útočníka. Tatran má nyní k dispozici pouze Matěje Sochůrka. „Kdyby se nám zranil. tak jsme bez útoku,“ přiznal kouč.

