V Milíně v tu chvíli věděli, že měli velké štěstí. Sami uznali, že případný druhý gól v jejich síti by cestu za třemi body hodně zkomplikoval. Zvlášť, když Bican dvakrát minul ze slibné pozice. „Kdyby to bylo 0:2, tak by se zápas těžko otáčel, takže dobře, že míč skončil na břevně,“ mínil záložník Luboš Kunc. On sám pak připravil pro spoluhráče dvě gólové přihrávky. Nejprve oslovil největší letní posilu Václava Kadlece a po obrátce připravil pozici pro Karla Soldáta.

Obrazem: Důraz Tochovic platil na Poříčí. Posázavan tvrdě pykal za chyby

Za muže zápasu se ale Kunc odmítl označit. „Taháme za jeden provaz. Hrajeme hodně týmově a vždy někdo z toho dá gól či přihrávku,“ komentoval záložník Milína. Domácí drželi míč, měli zápas pod kontrolou a došli si pro další tři body, které je udržely a vedoucí příčce. K tomu marně hledali recept, jak překonat obranu hostů.

„Drželi jsme po většinu času balón, a byli jsme rádi, že jsme dali do půle gól a pak otočili. Za mě asi nejvíc vydřené tři body,“ uvedl Kunc. „Tuchlovice hrály vyloženě zezadu, i když prohrávaly, tak čekaly na naše chyby. Všechno si vytvořily po našich chybách, které jsme jim nabídly,“ dodal Obdržal.

Milín - Tuchlovice 2:1 (2:1)

Branky: 26. Kadlec, 41. Soldát - 4. Kraus. Rozhodčí: Garaja. Diváků: 150.

#facr-vysledky|15542|6