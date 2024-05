Velký špatný a všechno špatně. Páteční předehrávka Podlesí s Jinočany by se dala stroze shrnout v jedné větě. Svěřenci Marka Branžovského sehráli v domácím prostředí nejhorší zápas sezony, který ještě přebil úvodní porážku z otevíracího utkání s Rakovníkem.

„Měli jsme šance, nedokázali jsme je proměnit, k tomu mizerná komunikace vzadu. Všechno špatně,“ shrnula za domácí Rostislav Jandera, jedna z opor domácího celku. Právě 26letý fotbalista Podlesí byl u zlomových okamžiků zápasu. Za stavu 0:1 se dostal za obranu Jinočan a mířil sám na gólmana hostů, který proti němu ale parádně vyběhl a zneškodnil jeho velkou šanci. O pár minut později dal na druhé straně příbramskému celku gól do šatny Sedláček.

„První půle mi po fotbalové stránce nepřišla špatná, když jsme ale ve druhé dostali třetí gól, tak to byla konečná,“ shrnul Jandera. Po trefě Vostrackého ze šedesáté minuty už bylo jasné, že tři body zamíří do Jinočan. Vrchol zmaru v Podání nastal v závěru. Boudník vyběhl proti míč, nechal ho trestuhodně proletět kolem sebe a pak se musel hanbou propadat, že meruna zamířila kolem tyče do branky. Proti následnému gólů Macka naopak byl bez nároků, neboť hráč hostů se trefil krásně k tyči.

Domácí se dočkali čestného zásahu až v závěru zápasu, kdy střídající Polák prošel parádně po pravé straně, navázal na sebe několik hráčů včetně gólmana a následně předložil míč Janderovi, který skóroval do prázdné brány. „To už nic neznamená,“ hlesl 26letý hráč Podlesí. Po zápase bylo v šatně místo očekávané bouřky naopak velké ticho. „Ta měla přijít o poločase. Teď jsme věděli, že jsme to pohnojili a že už s tím nic neuděláme. Soustředíme se na další zápas,“ uzavřel Jandera.

Podlesí – Jinočany 1:5 (0:2)

Branky: 90. Jandera – 25. Volek, 44. Sedláček, 60. Vostracký, 79. Nový, 81. Macek. ŽK: 1:1. Rozhodčí: Špicl – Mizič, Šestorád. Diváci: 78.

Podlesí: Boudník – Vohradský (46. Polák), Mišun, Vojtíšek, Šrajn, Drašnar, Šlapák, Jandera, Halamai (61. Jiránek), Mezera (61. Havelka), Hausleitner.