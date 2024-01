Podlesí skončilo podzimní část sedmém místě se ziskem 23 bodů. Nutno ale podotknout, že Polák kvůli pracovním povinnostem na několika utkáních chyběl. Proto došlo ke vzájemné dohodě a ukončení spolupráce. „Radek byl férový, pohodový slušný, hodný muž. Vše proběhlo korektně v rámci slušných vztahů. Vyhodnotili jsme si věci, které se nelíbily nám, ale i jemu a z toho jsme vyvodili důsledek, že jsme se takhle rozhodli. V rámci jednání proběhlo vše v klidném a přátelském duchu, ale zkrátka si to nesedlo,“ řekl Marek Branžovský, který se pro zimní přípravu a jarní čést sezony stává hrajícím trenér Podlesí.

V klubu ale rovnou avizují, že se jedná o dočasné řešení. Už v průběhu zimní přestávky se hledal nový kouč, ve hře byla čtyři jména, s ani jedním si ale neplácli. „V současné situaci je složité sehnat někoho, kdo by šel trénovat. Pravděpodobné ale je, že Branža (Marek Branžovský) odvede jaro jako hrající trenér a z lavice v průběhu zápasů já. Pomůžu mu s tím a přikryju mu záda, když by on hrál,“ řekl Černohorský.

Potenciální zájemci, se kterými Podlesí jednalo, si buď žádalo vysoké finanční podmínky, jež nemohl klub splnit, nebo vše skončilo ve fázi oťukávání. „Hledáme někoho, kdo je s klubem spjatý, zná ho,“ podotkl Branžovský. „Řeším k sobě nějakého asistenta či někoho, kdo má podobné kompetence jako já. Někoho jsem oslovil. Uvidíme, jak to dopadne,“ uzavřel staronový kouč Podlesí.