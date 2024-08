Pro předplatitele

Ondřej Jícha dnes 13:41

Fotbalisté Sedlčan půjdou po dvou a půl letech do nadcházející sezony s novým trenérem. Po končícím Vlastimilovi Zelenkovi padla volba vedení na Pavla Plachého, který se posunul k mužskému A-týmu z dorostu, kde bude mít řadu hráčů, které vychoval. Kádr Tatranu zůstal víceméně beze změn. Řeší se akorát odchod gólmana do Jíloviště a návrat zpět do týmu.