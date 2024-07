Jakoby v zimě toho bylo málo. Už v lednu Tochovice přišly o Sirotka či Miroslava Čížka. Oba zamířili do Chlumce za bývalým koučem Erikem Šlechtou. Teď černobílí přišli i o jeho jmenovce Josefa, který využil volného přestupu a zamířil do Spartaku Příbram. Stejnou trasu zvolil i Dominik Dušek. A do třetice opustil tým Lukáš Kilián, jenž si jako příští destinaci vybral také konkurenta z Berounska v rámci krajského přeboru.