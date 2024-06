V Sedlčanech se hrál zápas dvou odlišných poločasů. V tom prvním jasně vládly Tochovice, které se dostaly do vedení díky penaltě Čížka. Ještě do přestávky přidali hosté další dvě branky. A když Tuháček v závěru prvního poločasu zvyšoval na 3:0, tak domácí byli psychicky hodně dole.

„O poločase jsem si říkal, že jsem rád, že je konec sezony po těch výsledcích, které jsme měli a byl jsem rád, že kočí sezona. Teď mě ale mrzí, že se nepodařilo výsledek otočit. Pocity jsou fakt smíšené,“ řekl domácí obránce Milan Krůta. Šestadvacetiletý bek nicméně po přestávce odstartoval stíhací jízdu, když v 54. minutě snižoval na 1:3. O čtvrt hodiny později už svítilo na ukazateli skóre 3:3.

„Řekli jsme si v kabině, co chceme hrát, že musíme víc běhat, dorážet soupeře, být aktivní v napadání, což stačilo. Dostali jsme se na koně, dali jsme gól, který nám pomohl. Pak nám tam napadaly další a vše nám vycházelo,“ vysvětloval Krůta důvody povedené stíhací jízdy. „Přestali jsme hrát. Říkali jsme si, že do šedesáté minuty nesmíme dostat gól a inkasovali jsme v 53. minutě. Pak se vždycky složíme a zase jsme si zahrávali, když to bylo 3:3,“ doplnil autor hattricku na straně Tochovic Josef Čížek.

Sedlčany měly v tu chvíli navrch. Místo toho, aby zasadily Tochovicím rozhodující ránu, tak jí nechaly dát soupeři. Čížek v 84. minutě zkompletoval hattrick a zároveň zařídil hostům vítězství 4:3.

„Z mého osobního pohledu výkon hezký, ale fotbal byl z naší strany hrozný. Nehráli jsme dobře, naštěstí jsme vyhráli. Výkon nebyl úplně hezký, ale aspoň tři body,“ uvedl Čížek. „Škoda, že jsme ke konci opět inkasovali, protože jsem věřil, že bychom otočili výsledek. Kdybychom nedostali a udrželi remízu, tak bych řekl, že na konci bychom z tlaku skórovali opět. Byli jsme lepší, oni nevěděli, co mají hrát. Byli jsme všude dřív, všude první,“ mínil Krůta.

Sedlčany na závěr sezony prohrály a trenér Vlastimil Zelenka se rozloučil porážkou. Po této sezoně se rozhodl tým opustit a Tatran tak v krátké letní přestávce bude muset hledat nového kouče.

Sedlčany – Tochovice 3:4 (0:3)

Branky: 54. Krůta, 59. Lípa, 69. Krotil – 22. (p), 28. a 84. Čížek, 42. Tuháček. ŽK: 1:3. Rozhodčí: Fíla – Benák, Nehasil. Diváci: 198.

Sedlčany: Dřevojan – Krůta, Novotný, Brotánek, Repetný – Kouklík (81. Chlasták), Sirotek (71 Schwarz), Hanuš, Říha – Lípa (60. Plesl), Habart (60. Krotil).

Tochovice: Němec – Jendruščák, Mourek, Maršík (54. Jurica), Benda – Pazderník, Čížek, Šimůnek – Markvart, Tuháček (66. Krotký), Matoušek.