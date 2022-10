Velký špatný pro Podlesí v Klecanech. Na úvodní trefu Hrdiny zareagoval bleskově Šrajn, ale to bylo v podání hostů všechno. „Totální kolaps!“ prohlásil kouč Marek Branžovský. Domácí si stihli ještě do přestávky vrátit vedení. Klíčová však byla desetiminutovka po změně stran. „Než dojdu z kabiny na střídačku, tak je to 1:5,“ kroutil hlavou trenér hostů.