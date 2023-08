Oba týmy předvedly v úvodním zápase nové sezony mizerný výkon. Podlesí doma s Rakovníkem, Kladno zase v Jinočanech. Hodit špatné představení z minulého týdne se nejprve podařilo Podlesí, které šlo po překvapivé domácí prohře do zápasu s jasným cílem vyhrát a vše vypadalo, že roli favorita zvládne. Letní posila z Hořovic Polák hrála skvěle a poslala hosty do vedení. Když po obrátce stejný hráč upravil skóre na 0:2, tak v Unhošti vše nasvědčovalo na triumf celku z Příbramska.

Ale konec ještě nebyl. domácí hráči se chytli tamějšího pokřiku fanoušků, že se Kladno nevzdává, bojuje a válčí dál a začaly se dít věci. Obrat nastartoval šikovný Blažek pěknou střelou levačkou zpoza vápna, pak se ve skrumáži prosadila stálice béčka Abrham.

Rozhodující akce se pak povedla střídajícímu Janu Dudovi, jenž dostal míč na levačku a nádherně obstřelil gólmana hostů. Svého jmenovce, trenéra Radka Dudu, tak dokonale potěšil. "To ale všichni hráči. Tentokrát do hry dali náboj a chuť. S nasazením jsem tedy spokojen, jen bychom měli dotáhnout do lepšího finále některé akce. Každopádně hrálo jiné mužstvo než v Jinočanech," byl rád Radek Duda.

SK Kladno B - Podlesí 3:2 (0:1)

Branky: 68. Blažek, 73. Abrham, 82. Duda - 20. a 56. Polák. Rozhodčí: Holakovská. Diváků: 70.