Za to kouč hostů měl na cestě zpět o čem přemýšlet. „Totálně jsme byli naivní v defenzivní činnosti. Bolel nás každý krok, nechtěli jsme běhat, byli jsme absolutně bez pohybu. Když se podívám na vlastní mančaft a vidím v něm spoustu hráčů, kteří si prošli vyššími soutěžemi, tak nechápu, že dokážeme vyrobit takové minely, že rázem prohráváme 0:2,“ přemítal Branžovský.

Ačkoliv se Čížek bál, že krátký kolaps by mohl stát jeho tým první body v sezoně, tak Sedlec-Prčice našel zachránce v Davídkovi, který si po autu zaběhl za obranu hosté a střelou ke vzdálenější tyči rozhodl. „Mužstvo se semklo a nenechali jsme nikoho na pochybách, že chceme zvítězit a měli jsme další tři, čtyři šance, byli jsme aktivní zápas dohráli dobře,“ těšilo Čížka. Jeho protějšek Marek Branžovský se naopak hodně zlobil na své hráče. „Z autu vyrobíme na půlce totální hrubku, kdy jsme nezajištění, soupeři přes nás hodí dlouhý balón a situace dopadne tak, že hráč famózně zakončil,“ hněval se kouč Podlesí.

Jeho svěřenci v prvním případě podcenili jednoduchou akci po standardní situaci z levé strany, kdy se přízemní střelou k tyči prosadil Mišun. Hosté rychle odnesli míč na půlku a udělali dobře. Ihned z další akce se totiž do stejného místa trefil kapitán Drašnar a bylo srovnáno. Stoper domácích zapomněl v inkriminovaný okamžik vystoupit a nechal se přečíslit.

