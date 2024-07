Jedna éra končí a brzy nastartuje druhou. Fotbalový klub v Podlesí půjde do nadcházející sezony s novými realizačními týmy u áčka i béčka. Konec trenéra Marka Branžovského se čekal. Novinkou ale je, že na vlastní žádost se rozhodl skončit i hlavní muž rezervy působící v okresním přeboru Petr Hodermarský. Nástupce koučů u obou družstev by mělo vedení představit v nejbližších dnech.

Trenér A-týmu Marek Branžovský už při opětovném nástupu v zimní přestávce avizoval, že bude na lavičce pouze do konce sezony. Do té nové povede účastníka I. A třídy už někdo jiný. Mělo by se jednat o člověka, který prostředí v Podlesí dobře zná. „Hledáme někoho, kdo je s klubem spjatý, zná ho,“ podotkl už tehdy v lednu Branžovský. Spolu s ním skončil také jeho asistent Václav Janů. Oba budou nadále působit jako aktivní hráči.

Podobně jako u áčka se bude hledat kouč i pro rezervní B-tým. Nováček okresního přeboru skončil letos čtvrtý, navíc ovládl pohár pod vedením Petra Hodermarského, který byl u kormidla čtyři roky. Nyní po něm přebere štafetu někdo jiný a bude mít na co navazovat. Laťka je nastavena vysoko.

„Všem zúčastněným je potřeba poděkovat za odvedené služby pro Podlesí,“ uvedl klub na sociálních sítích. Již brzy by mělo být známo nové obsazení realizačních týmů u obou družstev.