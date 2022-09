Výkon domácích ještě podtrhla Zykánem chycená penalta. Po obrátce už skóre vytrvalo až do konce, i když třeba bomba Dandy do břevna klidně mohla snížení přinést. Na druhé straně šlo Podlesí třikrát na bránu, ale ztroskotalo v zakončení. „Nebyl to z naší strany extra výkon, nicméně na soupeře stačil,“ podotkl předseda Podlesí Radim Černohorský.

Hosté díky faulu Vojtíška čtvrt hodiny před koncem dostali přesilovku, nicméně i při ní jim ale nebylo přáno. „Utkání se nám nepovedlo, ale domácí hráli velmi dobře,“ uznal kouč Slaného. Jeho svěřenci by nejraději víkendové utkání vymazali z paměti.

I. A třída: Milín si doma s chutí zastřílel, Podlesí si odvezlo debakl

Spokojení mohou být i v Milíně. Nejenže rovněž vyhráli s nulou, ale jako druhý tým po Braškovu porazili rezervu Kladna na jejím domácím hřišti v Unhošti. Ačkoliv měly oba týmy problémy s hracím povrchem, tak se s ním lépe vypořádali hosté. „Měli jsme informaci, že se jedná o mladý, fyzicky vyspělý tým. Vydržel běhat celých devadesát minut, takže pro nás náročný zápas,“ uvedl předseda klubu Miroslav Obdržal.

Vítězství hostům zařídily posily z Příbrami Karel Soldát a Jan Kvída, když se oba prosadili po rohu. Nejprve po tom milínském a ke konci poločasu i po tom soupeře, který hosté odvrátili a po rychlém brejku právě Kvída trochu šťastnou ranou o tyč pečetil už v první půli konečné skóre 0:2. „Za celý zápas jsme soupeře k ničemu nepustili,“ těšilo předsedu Milína.

„Oba střelci ukázali, proč hráli ještě na jaře ligu za Příbram. Krutě jsme zaplatili za chyby a po přestávce jsme se snažili hrát útočně. Naše náznaky šancí jsme však neproměnili a soupeř, který už na útok rezignoval a jen bránil, už zápas zvládl. Mrzí nás to, ale jedeme dál,“ řekl trenér Kladna B Tomáš Abrham.

Jeho slova potvrdil i na druhé straně Obdržal. Milín hrál pozorně dozadu. Během týdne měl na programu už třetí utkání a nemělo se soupeřem pouštět do běžeckých soubojů. Konečný výsledek mohl být pro hosty ještě příznivější, nicméně Obdržalovi mladšímu chytil gólman Vokoun penaltu. Horší zprávy už jsou v případě marodky, na které jsou Kunc a Gabriel. Hráčů mimo hru v případě Milína přibývá.