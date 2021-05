Ve dvanácti středočeských okresech už je odvoleno, ve čtvrtek 6. května pozná novou fotbalovou vládu na nadcházející čtyři roky také kraj. Do služby čelního představitele se v tom největším v rámci Česka přihlásili dva kandidáti. Na dvě desítky osob pak usilují o zvolení do celkem devítičlenného (i s předsedou) výkonného výboru.

Nejsledovanější bude pochopitelně střet o místo, které v uplynulých osmi letech zastával Miroslav Liba. Někdejší prvoligový rozhodčí se v průběhu už jen doznívajících okresních voleb nakonec rozhodl nekandidovat na žádnou volenou funkci v rámci asociace. Kromě pozice šéfa největšího subjektu FAČR byl také členem výkonného výboru asociace. Po vypuknutí podzimní aféry tehdejšího místopředsedy Romana Berbra byl označován jeho pravou rukou, což ale sám odmítal.

S konečným seznamem kandidátů je jasné, že kraj čeká po osmi letech změna. Po stejné době dojde i na souboj více adeptů na předsednický post. V roce 2017 Liba žádného oponenta neměl, o čtyři roky dříve při „plošném“ nástupu bývalých sudích převálcoval Miloslava Noháče (poměr hlasů 106:8).

Jedním z letošních kandidátů je Josef Novák. Šestačtyřicetiletý inženýr není ve strukturách FAČR žádným zelenáčem. V dubnu byl už počtvrté v řadě zvolen do čela okresního svazu na Praze-východ. V posledních osmi letech byl zároveň členem výkonného výboru středočeského svazu.

Kdo kandiduje do volených funkcí SKFS



Na předsedu VV

Tomáš Neumann *

Josef Novák



Do výkonného výboru – za OFS

Petr Blažej

Pavel Chán *

Ondřej Knobloch *

Lukáš Mráz

Josef Novák

Tomáš Novák *

Jiří Novák *

Pavel Šmejkal *

Slavoj Tichý

Matěj Voráček

Libor Zeman



Do výkonného výboru – za kluby

Antonín Barák *

Zdeněk Čáp

Ondřej Knobloch *

Aleš Macela *

Marek Mařík

Lukáš Mráz

Martin Olšák

Tomáš Sluka *

Pavel Šmejkal *

Miroslav Tomáš

Matěj Voráček



Do odvolací a revizní komise

Vladimír Bláha

Miroslav Češka *

Ondřej Čížek *

Jan Eisenreich *

Zdeněk Hořejší

Miroslav Hruška

Tomáš Koníček *

Aleš Macela *

Martin Malát

Ivo Pařík

Dušan Roubíček

Marek Tvrz



* kandidáti F-evoluce

Právě on byl iniciátorem společného otevřeného dopisu předsedů středočeských okresních svazů bývalému generálnímu sekretáři FAČR a dnes jedné z tváří F-evoluce Rudolfu Řepkovi po vypuknutí aféry v horních patrech FAČR. Rozhodně totiž nezastává názor, že všichni dosavadní svazoví funkcionáři musí z vedení nutně pryč.

„Je potřeba rozlišit, kde se dělá fotbal správně, respektive tak, jak my ho chceme vidět a vnímat. Pak je to v pořádku. Tam, kde se dějí nepravosti, to pojďme napravovat. Úplně nejlepší je problémům předcházet, o což se i snažím,“ objasnil svůj pohled na současný stav ve fotbale v nedávném rozhovoru pro Deník.

Do krajských voleb jde s vizí, že fotbal by měl lidi spojovat. Za své priority považuje servis, komunikaci a pomoc směrem ke klubům a okresním svazům. „Etické chování k soupeři a sobě navzájem musí být vždy základem, protože jen tak můžeme společně vrátit fotbalu respekt a všem pak radost ze hry,“ hlásá.

Protikandidátem Nováka je Tomáš Neumann. Padesátiletý futsalový trenér vede už řadu let český národní tým. Spolu s dalšími osmi kandidáty do výkonného výboru a pěti do odvolací a revizní komise je vyslancem F-evoluce, která usiluje o rozbití starých pořádků ve všech patrech svazu.

Dvanáctinásobný vítěz ankety o nejlepšího trenéra roku je známý především z futsalu. Než se na něj ve dvaceti i kvůli studiu více zaměřil, snažil se o fotbalovou kariéru. Ve Spartě to jako odchovanec dotáhl až do prvního týmu, byť start v nejvyšší soutěži si za letenský klub nepřipsal. Později zamířil do nižších soutěží a také se vrhl na podnikání.

Fotbal je v jeho očích nadále sportem číslo jedna a rád by mu vrátil ztracený kredit. „Mojí motivací je, aby se stal opět společenskou událostí, na které se potkávají nejen rodiny a příbuzní hráčů, ale celá obecní či městská komunita. Aby se pro malé děti vytvářela větší možnost sportovního prostředí od infrastruktury až po odborné vedení,“ nastínil, proč se rozhodl kandidovat.

Osud obou mužů nyní drží v rukou delegáti valné hromady. Šedesát z nich vyšlou kluby (13 z přeboru, 22 z I. A třídy a 25 z I. B třídy), které prošly prosincovým sítem v podobě hlasování všech účastníků středočeských soutěží. Druhých šedesát dodá dvanáctka okresních svazů, každý z nich disponuje pěti. Zatímco o předsedovi budou rozhodovat všichni, do výkonného výboru budou voleni čtyři členové za okresní svazy a stejný počet za kluby. Některá jména figurují na obou kandidátkách.

Které kluby mohou volit

Krajský přebor: Dobrovice, Komárov, Tochovice, Tuchlovice, Boh. Poděbrady, Vlašim B, Velim, Český Brod B, Lhota, Kosoř, Hřebeč, Nespeky, Poříčí n. S.

I. A třída – skupina A: Jíloviště, Doksy, Libušín, Nové Strašecí, Votice, Mníšek p. Br., Sedlec-Prčice, Zdice, Podlesí, Velká Dobrá, Chlumec

I. A třída – skupina B: Průhonice, Dolní Bousov, Pěčice, Divišov, Čáslav B, Jesenice, Záryby, Rejšice, Mn. Hradiště, Sn Poděbrady, Luštěnice

I. B třída – skupina A: Kladno B, Braškov, Klobuky, Slaný B, Tn Rakovník B

I. B třída – skupina B: Bakov n. J., Libčice n. Vl., St. Boleslav, Radonice, Švermov

I. B třída – skupina C: Ostrá, Žiželice, Býchory, Bílé Podolí, Pátek

I. B třída – skupina D: Vyžlovka, Jílové, Miřetice, Říčany, Jevany

I. B třída – skupina E: Nová Ves p. Pl., Sedlčany B, Čisovice, Dobříš B, Jinočany