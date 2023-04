Pestrou škálu výsledků o aprílovém víkendu přinesla fotbalová I. B třída. Od dvou přestřelek, přes cennou remízu až po jeden debakl. Nejvíc radosti zavládlo v Sedlčanech, kde tamější rezerva v boji o záchranu uhájila náskok před Miřeticemi. Naopak Rožmitálu byly i čtyři vstřelené góly málo, aby bodoval, což se naopak podařilo Jincům i Nové Vsi pod Pleší.

Rožmitál pod Třemšínem prohrál gólem v závěru zápasu. | Foto: Ondřej Jícha

Sedlčany dělají všemožné, aby se zachránily v I. B třídě a v duelu o “šest bodů“ vybojovaly další důležité vítězství. Proti Miřeticím měly skvělý start a už ve 23. minutě vedly 3:0. Hosté se dokázali dostat okolo přestávky na rozdíl jedné trefy, další už ale nepřidali a prohráli 2:3. Hodně hořkou porážku musí skousnout Rožmitál pod Třemšínem. Na půdě Jesenice si vytvořil třígólový náskok, nicméně ještě do přestávky o něj přišel. Po obrátce se rovněž dostal do vedení, nicméně Jesenice dokázala překlopit divoké utkání na svou stranu rozhodujícím zásahem v závěru zápasu.

Okresní přebor: Aprílové kolo patřilo hostům. Spartak si smlsnul v Bohutíně

Debakl ze Zdic si odvezla rezerva Dobříše. Její plány se začaly bortit po dvaceti minutách, kdy se z penalty trefil Byba. Ukrajinec v domácím dresu se následně trefil ještě dvakrát a zkompletoval hattrick. Jeho krajan v řadách soupeře si vstřelil vlastní branku. „Oni každou naší chybu chladnokrevně potrestali. Dali nám lekci z produktivity. Vyhráli zaslouženě. Výsledek je ale pro nás krutý,“ konstatoval za hosty Martin Liška.

Kontroverzní prohra Podlesí ve Slaném. Mišun vynadal sudímu z plných plic

Veselejší mohli být hráči Nové Vsi pod Pleší, kteří zapomněli na úvodní kolo se Psáry a v Letech vyhráli 3:0. Hodně je uklidnila penalta v závěru prvního poločasu, následně přežili tlak domácích, aby pak přidali dvě uklidňující trefy. „Herně byli domácí lepší, ale my jsme dobře bránili a vždy se nám něco udělat a dali jsme z toho tři góly. My jsme se tím trošku uklidnili. Od 70. minuty už to nebylo takové a víc šancí jsme měli my,“ uvedl autor druhé branky hostů Petr Voborník. Šest zápasů musely čekat na další bodový zisk Jince, kterým v domácím prostředí vystřelil alespoň bod Matys.