Hodně divoká a dynamická byla uzávěrka fotbalových přestupů na Příbramsku. Aktivní byla zejména Nová Ves pod Pleší hrající I. B třídu, která se na poslední chvíli rozloučila se dvěma hráči, které před sezonou přivedla, a na druhou stranu do týmu získala dalšího útočníka Pavla Krásu. Ten se navíc hned uvedl vítězným gólem na půdě Dolních Břežan, kde hosté díky němu vyhráli 1:0.

Hráči Nové Vsi pod Pleší. | Foto: Ondřej Jícha

Hned dvě tváře se v minulém týdnu rozloučily s Novou Vsí pod Pleší. Předseda klubu a kapitán týmu udělal v létě na poslední chvíli přestup Davida Bohuňka z Třebska. Nyní se odehrál stejný scénář na poslední chvíli opačným směrem a 38letý postrach okresního přeboru se vrátil zpátky domů a už o víkendu pálil ostrými za Luhy.

„Byla s ním dohoda, že kdykoliv si řekne, tak že ho pouštím. Přispěly k tomu i dvě porážky, kdy se nám nedařilo a necítil se dobře. V pátek zavolal, že se dohodl s Luhy, tak jsme ho pustili,“ komentoval Bohuňkův přestup mezi okresní sparťany Petrák. Ani jeden jsme nevěděli, do čeho jdeme. Byla mezi námi gentlemanská dohoda, že kdyby cokoliv, tak že si podáme ruce využijeme možnost ještě jednoho přestupu. Nová Ves je tým poskládaný tak, kde nejsem já tak využitý. Potřebuje jiný typ útočníka. Sedli jsme si, podali jsme si ruce a na pohodu se rozloučili. Jednání i lidi jsou tam skvělí. Obě strany dodržely dohodu,“ dodal Bohuněk s tím, že se s účastníkem I. B třídy rozešel v dobrém a nedá na něj dopustit.

Nebyl ale jediný, kdo tým opustil těsně před uzávěrkou přestupů. O uvolnění zažádal rovněž Martin Nekolný, který se jako Bohuněk také přesunul do okresního přeboru. Bude oblékat dres Spartaku Příbram.

Nová Ves ale nemusí strádat. Místo dvou hráčů dorazil do jejího kádru na poslední chvíli jiný střelec z okresního přeboru Pavel Krása. V týmu tak vyměnili kus za kus. Čerstvá akvizice se hned blýskla vítězným gólem na půdě Dolních Břežan. Patřil mezi nejlepší hráče zápasu. I pro nás se jednalo o překvapivý výsledek. Sami jsme byli zaskočeni, že jsme tam vyhráli 1:0,“ přiznal Petrák.

V Nové Vsi pod Pleší ale bylo v uplynulém přestupním období přesunů mnohem víc. Vyjma Krásy zlákal do týmu Vladimír Králíček také Michala Macka a Stanislava Švihlu. „ Ještě, že už to končí. Už jsem ani nevěděl, koho tady máme,“ žertoval s úsměvem Petrák a dodal. „Takhle široký kádru v Nové Vsi pod Pleší, co jsem tady, nepamatuji. Hráli jsme fotbal tady ve třinácti lidech. Teď je nás hodně. Otázka je, o jakou se jedná kvalitu, která se ukáže až časem. Dostali jsme nyní dvakrát nařezáno, zatím se neukázala,“ uzavřel kapitán a předseda Nové Vsi.