„Trošku jsme si řekli, že ono to půjde. Malinko došlo k uspokojení, což nás dohnalo. Když jsme dostali gól na 2:1, tak jsme ztratili šťávu,“ přiznal trenér hostů Erik Šlechta. „Ze začátku asi cítili, že měli šanci. Pak ale odešli fyzicky a jak jim napadaly góly a bylo toho na nich hodně a vezli se,“ mínil za domácí Matěj Zákoucký, který se v prvním poločase postaral o polovinu branek Milína. Přitom se zapojil do zápasu teprve ve 22. minutě, když vystřídal Šedivého a v krátkém rozmezí několika desítek sekund se trefil hned dvakrát.

„Pokaždé, co nastupuji do zápasu, tak se snažím odvést maximum. Že mi tam padají góly i přes krátké časy na hřišti, je pro mě bonus,“ podotkl dvougólový střelec Milín. Náskok domácích rostl i po přestávce. Chlumec měl také šance, avšak když už byl Štěch překonán tak ho na brankové čáře zachránil jeden z obránců a následnou obří šanci hostů zahodil Sirotek. Na druhé straně naopak po krásných akcích branky přibývaly a to si ještě Kadlec v jedné šance míč ukopl. Pak mu dal druhou šanci Gabriel a už se nemýlil.

Ze sedmi gólů jsme dostali pět krásně vykombinovaný do prázdné brány. Chtěli jsme Milín potrápit, ale šlo to jenom chvilku. Ukázala se kvalita v zakončení. Na druhou stranu jsme nečekali, že si vytvoříme tolik šancí,“ podotkl Šlechta.

Nicméně i on musel skousnout nejvyšší porážku Chlumce, které o dvě branky překonala tu listopadovou z Tuchlovic. „Nejsem ani nijak zklamaný z předvedené hry, ale z výsledku, 1:7 je dost. Ještě, když jsme na začátku utkání vedli. Potom jsme mohli dát klidně na 2:0, ale rozhodčí je vysvobodil, což byla škoda. Pak se dostali do zápasu penaltou, což jsme určitě nechtěli,“ shrnul kouč hostů. Nebyl to jednoduchý zápas. Každý tým se chce na nás namotivovat a o Chlumci to platí obzvlášť. Vztahy mezi námi jsou napjaté,“ uzavřel Zákoucký.

Milín – Chlumec 7:1 (4:1)

Branky: 35. a 37. Zákoucký, 30. a 62. Gabriel, 24. Kunc (p), 58. Bican, 76. Kadlec – 5. Sirotek. ŽK: 2:1. Rozhodčí: Chovanec – Tvaroh, Kuba. Diváci: 205.

Milín: Štěch – Kvída, Mazuch, Dolejš – Rom (65. Vrkoč), Kunc, Bican (80. Kubík), Šilhavý, Šedivý (22. Zákoucký) – Gabriel, Kadlec.

Chlumec: Šebek – Dvořák (82. Vostárek), Bláha, Junek, Žáček, Sirotek, Ezeala, Bambousek, Soukup, Dobiáš (63. Beneš), Nedvěd.