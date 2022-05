Jeho priority jsou jiné. Hlavně sehnat rozhodčí pro okresní soutěže, kterých je stále nedostatek. Jednou za čas je ale povolán jako blanický rytíř, aby zachránil spoluhráče. Místo píšťalky tak musí vzít do rukou rukavice a postavit se do brány. Tento scénář se udál o víkendu, kdy nastoupil jako brankář Nové Vsi pod Pleší proti bývalému týmu Dobříše. Utkání tak mělo pro něj specifický náboj. „Šel jsem do zápasu s dobrým pocitem,“ popisoval Souček.

Do brány je povoláván většinou jednou za půl rok. Tentokrát musel do brány, protože jednička týmu, Jaroslav Novák, dostal v předchozím duelu v Černolicích zbytečnou červenou kartu a měl tak stopku. Kapitán Jan Petrak s matadorem Zdeňkem Starobou se tak za Součkem stavili v hospodě a povolali ho do zbroje. On sám přitom chytal naposledy v srpnu. Nyní zaznamenal úspěšný návrat. „Jsem s nimi domluvený, že standardně chytat nebudu, ale tím, že A-tým hraje I. B třídu, což je krajská soutěž, tak jsem nastoupil,“ řekl Souček. Na okresní úrovní ale chytat odmítá, tam jsou jeho priority dané.

I. B třída: Milín rozstřílel Dušníky. Nová Ves doma dál válí

Nakonec z toho byla výhra nad rezervou Dobříše 3:0. „Čekali jsme vítězství, ale nulu rozhodně ne,“ usmíval se Souček, který ještě v žácích v Sedlčanech hrával na stoperu, postupně se ale posunul do brány. Za Dobříš kdysi chytal v krajském přeboru. Nyní se tedy proti ní postavil a rovnou ji vynuloval.

Návrat mezi tři tyče nepovažuje za nic neobvyklého. Po delší pauze na něm nebyly znát nějaké známky bez praxe. Ani míče mu nevypadávaly z rukou. Den před zápasem se akorát stavil na tréninku, aby si osahal merunu, zjistili jak je velká brána, hřiště a tak podobně. „Divák, který přišel na zápas, by nepoznal, že nechytám často,“ podotkl Souček. Jeho výkon si pochvaloval i kapitán Petrák. „„Několikrát nás podržel, měl tam tři, čtyři šance, které vyřešil výborně,“ poznamenal na jeho adresu lídr Nové Vsi pod Pleší.