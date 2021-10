V Nové Vsi padly dvě červené karty. Chlasták spasil Petrovice

Ještě na konci září byli poslední, když uhráli jedinou remízu. S příchodem října ale začali fotbalisté Nové Vsi pod Pleší pravidelně sbírat body. Celkem už jich mají jedenáct a vyšvihli se v tabulce o dvě příčky dopředu. „Trošku se nám ustálila sestava. Vrátilo se pár kluků, kteří chyběli ze začátku sezony,“ vysvětloval Jan Petrák.

Vše začalo výhrou v Dobříši, pak sice přišla porážka od Králova Dvora, následovala remíza v Tlusticích a naposled doma přehrála Nová Ves pod Pleší 2:1 Čisovice. Oba týmy navíc musely dohrávat o deseti před přestávkou byl vyloučen Borák a těsně po startu druhé půle putoval zpět do šaten hostující Lelek. „Červené karty padly za to samé. V přerušené hře se hráči strkali a vždy jeden do druhého strčil do hrudníku a ten upadl,“ popisoval Petrák.

Hra v devíti hráčích do pole svědčila více domácím. Nejprve Német po uklidnění situace na hřišti otevřel skóre a z penalty na něj navázal Kokštejn. Za hosty akorát snížil v závěru Prachař. Nová Ves pod Pleší pokračuje v říjnové formě, kterou by ráda potvrdila i v posledním kole desátého kalendářního měsíce. „Určitě chceme urvat minimálně ještě tři body. Třeba hned o víkendu, kdy hrajeme s Petrovicemi,“ podotkl Petrák.

Nadcházející soupeř Nové Vsi přivítal o víkendu Daleké Dušníky a musel se obejít bez tria hráčů, kteří měli stopku kvůli kartám. Petrovicím tak chyběli Schwarz, Kubíček a Ondřeje Štemberka. V prvním poločase měli domácí sice územní převahu, ale haprovala jim finální fáze. Když už se dočkali gólu, tak jim rozhodčí vzápětí vzali radost kvůli ofsajdu. Na druhé straně zachránila Zrůbka tyč.

Skóre otevřel až v 70. minutě slabou střelou zpoza vápna Chlasták. Hosté mohli okamžitě srovnat, ale stejně jako domácím v prvním poločase, jim v tom zabránil ofsajd a zrcadlově jejich branku ohrozil Pavel Podlipský ranou do konstrukce brány. V závěru zápasu uklidnil Petrovice druhou trefou Petrák, jenž se prosadil po chaosu v soupeřově obraně.

Se vztyčenou hlavou a se ctí mohli odejít ze hřiště hráči Rožmitálu pod Třemešínem. Proti rezervě Králova Dvora se proměněnou penaltou dostali do vedení, favorit ale ještě do přestávky srovnal a těsně po obrátce jim zařídil vedení Podroužek. Jistotu tří bodů dodal v závěru zápasu Svoboda.

Rezervu Sedlčan táhly za vítězstvím 4:2 nad dva góly Matouška a Habarta. Černolice dostal do kontaktu Macela, ale domácí střelci druhými trefami v zápase zajistili náskok Tatranu, který pak v závěru pouze zmírnil Novák.

Druhý Milín dál nahání vedoucí Králův Dvůr. Tentokrát si na domácí půdě poradil s rezervou Dobříše, která čeká na vítězství, nebo alespoň na bod už sedm týdnů a bude muset vytrvat dál, protože na půdě druhého celku padla 1:5. „Určitě jsme proti nim hráli už jednodušší zápasy. Museli jsme si máknout, nebylo to zadarmo. Trápila nás koncovka. Mají ale hodně běhavý mančaft, šikovné hráče, které mají potenciál na A-tým v budoucnu,“ poznamenal na adresu soupeře předseda domácího celku Miroslav Obdržal. Jeho syn zaznamenal v zápase hattrick a zažívá produktivní období, neboť se mu nedávno narodilo dítě.