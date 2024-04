Souboj hvězd vyzněl pro Milín. Folprecht: Na tuhle soutěž až moc velká kvalita

Krize Dobříše se prohlubuje čím dál tím víc. Poslední tým získal na jaře za odehraných pět zápasů pouze jeden bod. Pryč je herní pohoda, která byla v zimní přípravě. „Nepodaří se nám první dvě, tři přihrávky a hráči přestanou dělat věci, než které trénujeme. To pak nemůže vypadat dobře. Tři měsíce se o něco snažíme, pak i kvůli tomu, že se nám to nedaří, tak hledáme lehké varianty a dopadá to špatně,“ posteskl si Rychlík.

Nyní navíc Dobříš čeká zápas pravdy. Zajíždí na hřiště předposledních Průhonic a jen tři body jí dávají naději, že by se mohla odrazit k lepším výsledkům. „Potřebujeme umydlit zápas na 1:0 haluzí, abychom nedostali gól a mančaft se nakopl. Co nám spadne do vápna, tak z toho dostaneme gól. Co my tam pošleme, tak nedáme. Věděli jsme, že týmy nad námi neuspěli a zápas jsme nezvládli,“ konstatoval dobříšský kouč.

Dobříš – Doksy 0:1 (0:0)

Branky: 54. Matějka. ŽK: 4:2. Rozhodčí: Mižič – Zuskin, Šestorád. Diváci: 203.

Dobříš: Vašák – Procházka, Pokorný, Talůžek, Liška (90. J. Šrain), Puchmajer, Junek (74. Petrlík), Janda (46. Boudník), Machač, V. Šrain, Píša.