Úspěšný Velký pátek ve fotbalové I. A třídě v podání týmů z Příbramska podtrhl Sedlec-Prčice. Po Podlesí a Spartaku Příbram dokázal vyhrát i on, když porazil před vlastními fanoušky Jíloviště 3:2. Domácí měli parádní start a rychle si vypracovali dvoubrankový náskok, o který ale do přestávky přišli. Rozuzlení přišlo v 78. minutě, kdy Hájek proměnil penaltu a vystřelil velikonoční tři body.

Sedlec-Prčice doma urval důležité tři body. | Foto: Deník/Martin Mangl

Sedlec-Prčice měl famózní vstup do zápasu. Už v šesté minutě otevřel skóre Prchlík a o dalších šest minut později na něj navázal Davídek. „Vypadalo to, že soupeři můžeme dát klidně další čtyři góly,“ poznamenal kapitán domácího celku. Jenomže poté Jíloviště převzalo iniciativu, lépe kombinoval a soupeři míč téměř nepůjčil. Důsledkem toho bylo srovnání na 2:2 ještě do přestávky.

Ha po změně stran byla vyrovnanější a rozuzlení tak přišlo v 78. minutě, kdy pro Sedlec-Prčice zapískal rozhodčí Fejfar penaltu. Pokutového kopu se ujal Hájek a vrátil domácím vedení. „Za mě jasná. „Takový dáreček, pro nás ideální. Je důležité, že doma vítězíme a snad na výhru navážeme i proti Vestci,“ uvedl Prchlík. Zrovna celku od Prahy má parta okolo něj co vracet, protože si na podzim odtud odvezla příšerný debakl.

Sedlec-Prčice se tak díky výhře posunul na desáté místo. Musí se ale ovšem koukat stále pod sebe, protože například třinácté a čtrnácté rezervy Kladna a Slaného mají na něj ztrátu pouhých tří bodů. Za výhru jsme šťastní, i když se nerodila lehce. Utkání jsme ale dotáhli do vítězného konce a jsme rádi. V nabité tabulce nám tři body hodně pomohly,“ řekl Prchlík.

Sedlec-Prčice – Jíloviště 3:2 (2:2)

Branky: 6. Prchlík, 12. Davídek, 78. Hájek (p) – 33. Šorna, 43. Walter. ŽK: 1:3. Rozhodčí: Fejfar – Brožek, Husák. Diváci: 218.

Sedlec-Prčice: Nerad – Sedláček, J. Kabíček, Rataj (12. D. Kabíček) – Novák (86. Šimák), Pištěk, Všetečka, Hájek – Prchlík (67. Podzimek), Raček, Davidek.