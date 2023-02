Kdo čekal gólové hody, jako tomu bylo v létě, tak musel být zklamán. Místo devíti branek viděl pouze jedinou a na ní si musel počkat až do druhého poločasu. V úvodním dějství totiž na obou stranách dobře pracovaly obrany a tak i šancí bylo po málu. „Oproti minulému týdnu, kdy jsme měli patnáct tutovek, jsme jich tolik neměli a ukázalo se, že šance, které budeme mít, musíme proměňovat,“ mínil na domácí straně Ondřej Schwank.

Jediná změna skóre ta přišla až zkraje druhého poločasu, kdy Cejnar vysunul do pokutového území Havlíčka, který předložil přihrávku před prázdnou bránu Babickému Následně šel sám na bránu i Cejnar, proti kterému se ale vyznamenal Vašák. Rychlý spád nabrala hra až v posledních dvaceti minutách, kdy se hrálo nahoru dolů. Hosté si opět vytvořili tlak pomocí rohů a centrů, v 76. minutě střela z odraženého míče jen těsně minula domácí branku. Další situace si už Pražané pohlídali a zvítězili 1:0.

I přes porážku byl ale kouč Dobříše Jiří Rychlík s výkonem spokojen. „Vypracovali jsme si hodně šancí. Nejvíc, co jsem u týmu. Ještě teď nejsme v kondici, kdybychom měli proměňovat šance,“ komentoval trenér hostů. "Zápas byl rychlý. Soupeř byl velmi kvalitní. Prověřil nás. Ukázalo se, že do obrany jsme dobří a silní,“ dodal na druhé straně Schwank. Středočeský celek nyní absolvuje soustředění na Šumavě v Nové Huti, kde bude působit od středečního večera až do nedělního rána.

Zdroj: Ondřej Jícha

FC Tempo Praha – MFK Dobříš 1:0 (0:0)

Branky. 46. Babický

Sestava Dobříše: Vašák – Havlík, Talůžek, Pokorný, Machač – Petrlík, Píša, Kilián, Šrain V. – Puchmajer, Šrain J. Střídání: Junek, Janda, Čihák.