Šlágr na Příbramsku ve fotbalové I. A třídě ovládl Milín. V regionálním souboji oplatil Podlesí porážku z podzimu, když vyhrál 3:1. A co víc, posunul se na druhé místo před Kladno, které doma prohrálo s vedoucím Chlumcem. Poprvé od svého příchodu se v zelenobílém dresu trefila hvězdná posila Ondřej Mazuch.

Milín doma porazil Podlesí 3:1 | Foto: Petra Dandová

Milín měl jednoznačnou motivaci vrátit prohru Podlesí z loňského října. Hosté zase o víkendu hráli důležitější zápas v Novém Strašecí, kde získali mnohem důležitější tři body. Domácí měli od začátku mírně navrch, avšak první vážnější příležitost přišla až těsně před přestávkou. A hned gólová. Kvída si naběhl na centr a otevřel skóre.

Centr hrál klíčovou roli i při druhém gólu Milína. Ve skrumáži se nejlépe zorientoval Ondřej Mazuch a přesnou střelou mohl slavit první trefu v novém působišti. Za hosty snížil jako správný lídr kapitán Drašnar. Kontaktní trefa povzbudila Podlesí, jež se hnalo za vyrovnání, nicméně dvě slibné příležitosti skončily na brankáři Poplšteinovi. V prvním případě se mu podařilo míč vytáhnout na břevno. Definitivní rozuzlení si přichystal nejlepší střelec I. A třídy Stanislav Gabriel, který 24. gólem v sezoně uzavřel skóre zápasu.

„K utkání jsme nastoupili s respektem k soupeři, jelikož jeho postavení v tabulce neodpovídá jeho kvalitě, o čemž jsme se přesvědčili v podzimním zápase v Podlesí. Jsme rádi, že jsme utkání zvládli za tři body, což nás posunulo na druhou příčku tabulky, která je naším cílem. Musím ocenit, že i když se jednalo o derby, tak utkání proběhlo v duchu fair-play. Věřím, že Podlesí zvládne zbývající zápasy a zajistí si účast v A třídě i na příští rok,“ řekl předseda Milína Miroslav Obdržal.

„Na to, že to bylo derby, tak bylo utkání férové z obou dvou stran, nebyly žádné přehnané emoce a i rozhodčí ho zvládli dobře. Body jsme nezískali, což je velká škoda. Nesehráli jsme utkání tak, jako ty minulé zápasy. Možná to může být i tím, že se soupeř na nás chodí podívat, takže nás mohl mít trochu více přečtené. Myslím si, že jsme dostali dva laciné góly, které rozhodly. My měli taky dvě gólové možnosti, obě dvě ale Poplštein chytil. Myslím, že to také rozhodlo,“ dodal trenér Podlesí Josef Blažek.

Milín – Podlesí 3:1 (1:0)

Branky: 43. Kvída, 62. Mazuch, 80. Gabriel – 64. Drašnar. ŽK: 2:1. Rozhodčí: Stehlík – Žáček, Souček. Diváci: 192.