Čtyři zápasy, deset vstřelených gólů, z toho v posledním zápase hned kvarteto. Bilance fotbalisty Miroslava Slepičky (39) v dresu Spartaku Příbram budí respekt. Hned zkraje sezony výrazně odskočil ostatním v tabulce střelců. Na kontě má dvakrát více tref než trio jeho nejbližších pronásledovatelů. Bývalý kanonýr Příbrami, Liberece či Sparty sám přiznává, že je to především díky jeho spoluhráčům.

Miroslav Slepička táhne Spartak. Ve čtyřech zápasech vstřelil už deset gólů. | Foto: Deník/ Jan Škrle

Zkraje sezony takový střelecký boom musí těšit. Svědčí to o vaší herní pohodě i týmu?

Těžím z kvality mých spoluhráčů. Jsem na sebe přísný a hladový. Pořád chci dávat góly a žene mě to dopředu. Celý náš tým šlape. Máme spoustu mladých kluků, kteří běhají a pracují na hřišti. V zápasech hrajeme vždy to, co jsme si před ním řekli. Hrajeme do 90. minuty a chceme dát co nejvíce branek.