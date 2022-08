V minulé sezoně si dali za cíl uhájit domácí neporazitelnost a jako jediným se jim toho podařilo dosáhnout. Letos na něco podobného mohou zapomenout. Hráči Podlesí měli hodně velké problémy s favorizovaným Chlumcem. „Chtěli jsme do toho dát všechno, ale soupeř do toho dal víc. Nedařily se nám jednoduché přihrávky, nepovedly se nám i šance. Kdybychom dali gól, byl by to jiný zápas,“ smutnil za domácí Matěj Vohradský.