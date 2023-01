Dvaatřicetiletého obránce tak mohl hřát alespoň výsledek, když s Milínem porazili mladíky z Příbrami 3:1. Pro něj, stejně jako pro Karla Soldáta, se jednalo o návrat na známe hřiště poprvé od té doby, co se s ním loni na jaře rozloučili. „Úplně jsem tohle neřešil Musíme tady hrát, protože jediný prostor, kde se teď v zimě může,“ konstatoval Kvída. „Jezdíme sem na tréninky. Člověk to tady zná, rád si zavzpomíná, ale že bych utkání nějak prožíval, to ne,“ připojil se Soldát.

Devatenáctce Příbrami chybělo k zápasu deset hráčů, kteří stabilně hrají, a tak museli trenéři hodně se sestavou mixovat. „Chtěli jsme zapracovat na nějakém bránění, což se nám úplně nedařilo,“ přiznal trenér Lukáš Růžička. Jeho svěřencům chyběl v zápase s dospělými fotbalisty jednoznačně důraz, nadále vyhranost a větší klid na míči. „Pod tlakem ještě neumíme správně vyřešit situace,“ podotkl kouč domácího celku.

I Milínu vyhovovalo, že si první přátelský zápas zahrál zrovna s výběrem Příbrami do 19 let. „Všichni jsou to mladí, běhaví kluci, tak jsme si s nimi zaběhali. Oni se snaží hrát stejný fotbal, co hraje áčko. Pro nás ideální soupeř,“ pochvaloval si Kvída. Vzhledem k tomu, že šablony rozehrávky, kombinace a signály si z působení u Litavky ještě pamatuje, tak pro něj bylo snazší číst hru mladíků. Stejně tomu tak bylo i Karla Soldáta. „Spíš jsme se ale soustředili na sebe a naší hru, než abychom je studovali,“ doplnil.

Milín tak vstoupil do zimní přípravy vítězstvím 3:1. Výsledek nakonec bral i domácí kouč. „Soupeř byl lepší. My jsme mohli zahrát lépe. Vlastními chybami jsme dopracovali k tomu, jak zápas dopadl,“ uzavřel Růžička.

Příbram U19 – Milín 1:3