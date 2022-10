Okresní derby táhnou. Do Podlesí se stejně jako na jaře přijela podívat slušná návštěva 250 lidí. Počasí přálo a fotbal taky. Na domácí lavičce chyběl už trenér Marek Branžovský, který skončil po utkání s Novým Strašecím a místo něj tak koučoval předseda klubu Radim Černohorský.

„Po minulém zápase jsme se dostali na nějaké dno, od kterého jsme se museli odrazit. Prohráli jsme s týmem, který byl pod námi a potřebovali jsme ho porazit. Hodili jsme ho ale za hlavu a srovnali si to v nich, protože jsme neměli co ztratit a shodili jsme ze sebe deku,“ řekl Jan Mezera.

„Oni na nás vlítli, byli namotivovaní. Je to derby, v něm se rozdíly v tabulce mažou. Byli lépe připravení v hlavě. Mysleli jsme si, že to půjde samo a oni nás prvních dvacet minut přejeli bojovností, na kterou jsme nereagovali,“ přiznal na druhé stran obránce Jan Kvída. Podlesí šlo také v úvodu do vedení, kdy otevřel skóre právě Mezera. „Viděl jsem, jak si Skóča (Martin Skočdopole) připravuje balón, tak jsem hodil mezi obránci rychlou myšku. Odskokem jsem míč lehce tečnul a pro brankáře změnil směr,“ popsal svou trefu už 32letý borec domácích.

Až inkasovaný gól hosty probudil a rázem byli dominantnější, jenomže se od nich odvrátila štěstěna v koncovce - trefili břevno, odmítli srovnat před prázdnou bránou. „V první půli jsme měli nějaké šance a nedali jsme z nich gól, druhá už byla bitva. Čekání, jestli vyrovnáme, nebo oni dají na 2:0,“ hlesl Kvída.

Naplnil se druhý scénář, ale až deset minut před koncem. Do té doby byl Milín sice více na míči, ale Podlesí lépe bránilo a vyjma jedné stadnardní situace, která skončila těsně vedle tyče, soupeře k ničemu nepustilo. „Dali gól, který je uklidnil. Pak se zalezli. V téhle soutěži je těžké dostat se do pevných obran. Když jsme zalezli v Chlumci, tak ten to měl proti nám taky těžké,“ mínil obránce hostů.

I Mezera přiznal, že domácí hráli opatrně a že na Milín museli domácí hrát zodpovědně zezadu a obětovat síly v obraně. Až deset minut před koncem přidal pojistku přízemní střelou Šrajn a Podlesí mohlo slavit senzační vítězství 2:0 na vlastním hřišti. „Je důležité, abychom na tuhle výhru navázali. Jít zápas od zápasu s pokorou. Cenné, vydřené a ubojované body. Nesmíme ale vystřelit do výšek,“ snažil se zůstat nohama na zemi Mezera.

Podlesí – Milín 2:0 (1:0)

Branky: 17. Mezera, 80. Šrajn. ŽK: 1:1. Rozhodčí: Souček – Jarolímek, Stehlík. Diváci: 250.

Podlesí: Zykán – Vohradský, Mišun, Mezera, Vojtíšek (56. Šrajn), Skočdopole (67. Hanáček), Drašnar, Šlapák (90. Valčík), Valta, Havelka (46. Jiránek), Bublík.

Milín: Poplštein – Pastyrik, Rom, Šilhavý, Kvída, Obdržal (78. Vrkoč) – Soldát, Kunc (64. Zákoucký), Pohořálek, Malý – Gabriel.