Minulý týden na Spartaku, nyní doma proti Poříčanům měli fotbalisté Sedlčan mnoho gólových šancí. Sochůrek se ocitl dvakrát v bleskovém sledu v tutové příležitosti, ale trefil pouze obránce před sebou. „Už dlouho nás sužuje neproměňování gólových šancí, což se projevilo i v zápase s Poříčany. Kdybychom vyhráli o tři, čtyři branky, tak by nikdo nemohl říct ani slovo,“ komentoval gólman Filip Dřevojan, který si odbyl domácí premiéru po jeho návratu mezi tři tyče branky Tatranu.

V dresu Sedlčan se tak trefil pouze Kdolský, který gólem stvrdil vydařený vstup Tatranu do utkání. Hosté však vytěžili z minima maximum a z ojedinělé šance na startu druhé půle vyrovnali. „Gól z ničeho. Mně se odkop taky nepovedl a pak tam byl nedůraz ve středu hřiště. Souepř se dvěma přihrávkami dostal před bránu a bohužel skóroval. Za celý zápas nešla na mě pořádná střela. O tom je fotbal, hraje se na branky, ne na šance,“ shrnul Dřevojan.

Utkání ale dalo o sobě vědět mnohem víc kvůli hektickému a vypjatému závěru. V posledních patnácti minutách se víc faulovalo, strkalo a rozdávaly karty, než se hrál fotbal. Po jedné tlačenici u střídaček dokonce rozhodčí vyloučil Řeháka na straně hostů a Haase za Sedlčany, který ale celý incident sledoval zpovzdálí a sudí měl vykázat Sochůrka.

„Už v první půlce mělo padnout několik žlutých karet. Rozhodčí se neměl bát je udělit. Do mě tam taky párkrát zajeli. V druhé půlce měla být červená po faulu u střídačky. Náš hráč postupoval sám na bránu, soupeř ho sestřelí a vidí pouze žlutou,“ nechápal brankář Sedlčan. Karetní mariáš pokračoval v závěru i nadále a v 86. putoval předčasně do sprch Kohout. Krátkou přesilovku však domácí nestačili využít a tak utkání skončilo 1:1. „Nejsou tři body, tak špatná premiéra. Šli jsme do toho s tím, že je chceme získat, což se nám bohužel nepovedlo,“ mrzelo domácího gólmana.

Sedlčany – Poříčany 1:1 (1:0)

Branky: 22. Kdolský – 50. Bím. ŽK: 3:4. ČK: 1:2. Rozhodčí: Čermoch – Kaucký, Bartůšek. Diváci: 352.

Sedlčany: F. Dřevojan – Sosnovec, Brotánek , Hofman (46. Lípa), Krůta – Repetný (90. Pudil), Kdolský, Matoušek (59. Kouklík), Habart (59. Sochůrek), Hanuš – Haas