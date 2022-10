Hosté sice přijeli do města hermelínu s pěti posilami ze třetiligového A-týmu, měli větší držení míče, ale domácí chytře ucpali střed a skórovali po brejcích a dostávali se do gólových příležitostí. „Tentokrát jsme je docela proměňovali,“ poznamenal Zelenka. V krátkém sledu v rozmezí dvou minut skórovali nejprve Hanuš a po něm Matoušek.

Pohodu domácího celku potvrdil krátce po přestávce Haas. Sice dostal balón do pravé strany, ale ač pravák si navedl míč do středu hřiště a překvapivě levačkou zvýšil na 3:0. „Hrozila ještě Csaplárova past, ale tím že jsme dali rychle třetí gól, tak to byl rozhodující faktor zápasu a uklidnili jsme se,“ podotkl trenér Tatranu.

V závěrečných dvaceti minutách se v Sedlčanech uskutečnil další na góly bohatý večer jako tomu bylo v týdnu na den svatého Václava. Hosté sice dvakrát snížili, ale Haas pokaždé přispěchal s odpovědí. Podruhé dokonce z penalty, čímž zkompletoval hattrick. „Určený nebyl, ale ostatní ho tam pustili, takže zaplatí do pokladny,“ smál se 47letý lodivod Sedlčan, který byl hodně spokojený, protože jeho svěřenci odehráli zápas zkušeně a opět byli i produktivní.

Tatran tak zvítězil potřetí v řadě. Díky plnému počtu bodů se posunul rázem na šesté místo v tabulce a k Povltavské se přiblížil na rozdíl jednoho bodu. Proti ní měli navíc speciální motivaci. Hrálo se za zraněného Michala Kdolského, který v duelu s Mnichovo Hradištěm utrpěl dvojitou zlomeninu nohy. „V tom středu nám chybí a ještě dlouho bude. Je vidět, že tam díra bude, než ho kluci nahradí, ale o to víc jsme bojovali,“ uzavřel kouč Sedlčan.

Sedlčany – Povltavská FA 5:2 (2:0)

Branky: 48., 81. a 86. (p) Hass, 18. Hanuš, 20. Matoušek – 70. Nerad, 84. Tomanec. ŽK: 0:1. Rozhodčí: Stejskal – Tichý, Mizič. Diváci: 177.