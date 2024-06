Před sezonou jste říkal, že chcete skončit do pátého místa. Opět vám ale váš cíl nevyšel a znovu jste skončili ve středu tabulky. Čím to? Pořád to omílám dokola. Když se netrénuje, tak nedáváme góly. My jich máme sice hodně, ale šancí jsme měli dvakrát víc, než jsme vstřelili branek. Když se podíváme na tabulku, tak budeme mezi první šestkou co se týká vstřelených branek. Druhá věc je, že jich strašně moc dostáváme. Vždy jsme jich inkasovali hodně, ale byli jsme schopní utkání otočit a vyhrát.

Jenom za poslední tři kola padlo v zápasech 20 gólů. S čím jste do zápasů chodili, že padalo tolik branek?

Chtěli jsme hrát atraktivní fotbal po křídlech, kde si vytváříme šance, ale vždy jsem chtěl mít spolehlivou defenzivu, což se mi nepodařilo do hráčů dostat. Neměl jsem postavenou taktiku na tom, že chci, aby padaly góly a vyhrávali jsme 5:4. Chtěl jsem, aby hráči vycházeli z obrany. Když vezmu zápasy, které jsme překvapivě uhráli, ať už v Poříčí, kam jsme jeli po sérii proher a uhráli jsme tam výsledek. Pak jsme doma porazili Milín. Vyhráli jsme nad ním v momentě, kdy jsme hráli z důsledné obrany a dobrého bloku, což nám vyhovovalo. Když zatlačil soupeř, tak jsme hrozili křídelními hráči. Bohužel jsem tohle ale nedokázal do kluků dostat, protože se nám nepodařilo takhle hrát v každém zápase. Dokázali jsme se namotivovat proti lepším týmům.

Byli jste tedy jako Robin Hood? Porazili jste favority a bohaté, ale pak prohráli s outsidery, kteří bodově ztráceli.

Souhlasím. To je přesně tak, jak cítím fotbal. Vždy jsem byl blázen, který neumí prohrávat. Vždy mě bavilo, když jsem se dostal do party, která se dokázala vyhecovat a na hřišti dokázala všechno. Nasazení v každém zápase bylo jiné. Máme tady hráče, kteří si vyzkoušeli ligu před několika lety, kteří se nezaleknou nikoho. V zápasech ale bylo vidět, že ti hráči věděli, že bylo potřeba zabrat a dokázali strhnout tým svým výkonem, což v sobě mladí nemají a to je důvod proč končím. Například Matěj Habart celý zápas řve, žije zápasem, což některým chybí. Proto jsme dokázali porazit silnější a prohráli se slabšími, chybělo nasazení v hlavě. Kdyby tomu tak bylo, tak bychom v první pětce skončili.

Na vlastní žádost jste se rozhodl v Sedlčanech skončit. Co tak najednou?

Nerad bych to nějak moc rozebíral. Mám na fotbal jiný náhled než většina kluků. Celé jaro jsme trénovali hrozně špatně a z toho bylo vidět, že to nejde. Abychom se scházeli jednou, maximálně dvakrát týdně je na soutěž typu krajského přeboru hrozně málo. Celé jsem si vše zhodnotil tak, že už tomu nechci věnovat tolik, co jsem věnoval, když ti kluci to mají trošku jinak.

Jak se budou po 2,5 letech opouštět Sedlčany?

Určitě je opouštět nebudu. Pocházím ze Sedlčan. Klubu přeju. Naopak si myslím, že mi brzo bude fotbal chybět a budu se snažit pomoci mládeži. Dám si chvíli pauzu a pak bych se vrhnul k dětem, které mi mé úsilí vrátí trošku víc, co tomu dám, než mi vracejí muži. Na fotbal se dívám, tak jako bylo před 25, 30 lety, kdy jsme měli fotbal na prvním místě, což dnes není. Nevyčítám jím to. Všechny hráče mám rád, nicméně náhled na fotbal mají trošku jiný. Když mají na výběr jinou možnost, tak jí upřednostní před fotbalem, což nekoušu. Jeden z důvodů, proč jsem se rozhodl skončit bylo, že už jsem nevěděl, jak dostat hráče na tréninky.

Více jak dva roky jste strávil v pozici hlavního trenéra. Na jaký moment budete nejraději vzpomínat?

Když jsme tady porazili Milín. Nebylo to tak, že bychom někde vyhráli 1:0 a výsledek ubránili. Tady jsme vyhráli 4:0 a na hostech bylo vidět, že nevěděli co hrát. Za mě to bylo top.

Co po vás zůstane a na co bude navazovat váš nástupce?

Na rychlá křídla. Nástupce může preferovat něco jiného. Nemůžu říct, že to tak bude, ale vzhledem k tomu, jaké máme hráče – nalevo Sirotek, napravo Říha, Repetný – tak tady se bude muset pořád využívat těchto hráčů a jejich rychlosti. Hrát jednoduchý fotbal do křídel.

Máte někoho vytipovaného, kdo by mohl po vás převzít A-tým?

Bohužel ne. Odchod jsem nesignalizoval dlouho dopředu, i když jsem o něm přemýšlel hodně dlouho. Začátkem května přišel zlom. Přístup některých hráčů byl hodně špatný. Trošku jsem vedení zavařil. Teď se asi bude těžko někdo hledat. Já ale nechci dělat něco, co se mi nebude vracet zpátky. Dělat to jenom proto, abychom se sešli. Dokud hráči na to budou mít, tak se bude hrát krajský přebor. Tím, že se ale nebude trénovat, tak se nedá hrát dlouhodobě.