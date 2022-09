Stejný hráč řádil už o minutu později znovu a Hřebeč vedla 2:0 - tentokrát se obtočil kolem beka a jeho střelu mířící do sítě ještě doklepl Jan Dolejš, pro kterého se jednalo po nedávném příchodu z Motorletu o jeho první trefu. „Dobře si míč zpracoval na prsou a z první poslal míč do brány - těžko hledat chybu u našich hráčů,“ podotkl Máša.

Těžký terén i houževnatost soupeře udolali Dobříš. Sokolči stačil jeden gól

Následně se domácí probrali. Dobříš začala být aktivní a hosty chvílemi pořádně přitlačila. Jenže v bráně zářil Zajíček, který do půle předvedl dva hodně těžké zákroky a při jednom míč vytlačil na tyčku. „Měli jsme nějaké možnosti, chvílemi jsme dostali Hřebeč pod tlak, ale kdybychom hráli ještě teď, tak gól nedáme,“ konstatoval Máša.

Nástup do druhého poločasu však zase vyšel Hřebči. Po závaru uklidil míč do sítě Faktor, když k němu brankář jen vyrazil střelu Jablonského. Pak začali hrát zase domácí, jenže v sobotu byl fantastický Zajíček k nepřekonání. Jeho spoluhráči pak dvakrát utekli do brejku a druhý z nich už "Baggio" Jablonský proměnil. "Pro domácí celkem kruté, pro nás fajn. Fantasticky nám zachytal Zajíček," dodal Štěpán Sádecký. „Hráli zkušeně,“ poznamenal Máša.

Dobříš – Hřebeč 0:4 (0:2)

Branky: 8. Novák, 9. Dolejš, 50. Faktor, 90. Jablonský. ŽK: 3:1. Rozhodčí: Benák – Kratochvíl, Šmejkal. Diváci: 150.

Dobříš: Vašák – Procházka, Talůžek, Puchmajer, J. Šrain (70. Boudník), Junek (60. Liška), Kilián (85. Horáček), Machač, Forejt, V. Šrain, Havlík (74. Píša).