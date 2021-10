Důležité utkání, alespoň v rámci podzimní části, se odehraje v sobotu na Spartaku. Do Příbrami dorazí její nejbližší soupeř, a to jak z geografického hlediska, tak i postavení v tabulce. Přijede druhé Podlesí, které má pouze horší skóre, ale počet bodů je u obou celku stejný – osmnáct. I z tohoto důvodu prezident domácího týmu Vladimír Králíček očekává, že k vidění bude fotbalový zážitek, férový přístup po celé utkání a především zábava pro diváky.

„Nemusíme si nic nalhávat, že se bude hrát zápas o první místo v tabulce a mezi dvěma týmy, které jsou od sebe kousek a dobře se znají. O to možná bude střetnutí těžší než ostatní,“ myslí si na druhé straně trenér Podlesí Marek Branžovský, který v derby očekává emoce, bojovnost chuť ve vítězství a hlavně dobrý fotbal, protože ten často chybí v takovýchto podobných duelech, kde se odehrává spíš boj, plno soubojů a válka o každý centimetr.

Messi pro Příbram

Kdo vyhraje sobotní očekávaný duel, připíše si nejen důležité tři body do tabulky, bude na prvním místě, ale udělá důležitý krok směrem k výhře po podzimní části. Spartak nechce ponechat nic náhodě a do bitvy povolává i největší zbraň v podobě Miroslava Slepičky, který se vrací po třítýdenní pauze zaviněné zraněním ruky. „On je fotbalová osobnost. Pro náš mladý kolektiv má velký význam. Výkony ostatních jdou v zápase výrazně nahoru. Je příkladem bojovnosti a nasazení jak v utkáních, tak i v tréninku a v kritických okamžicích vezme odpovědnost na sebe. Střelecká potence je rovněž vysoká,“ zdůrazňuje Králíček a s nadsázkou o zkušeném střelci říká, že je Slepička pro jeho tým něco, jako byl Messi pro Barcelonu.

S tím, že nastoupí obávaný kanonýr v dresu Spartaku, počítal i soupeř. „Chystáme se po celou dobu na to, že bude hrát. Příprava na utkání se pro nás nijak zvlášť nemění. Zaměřujeme se komplexně na celé mužstvo soupeře, ne na na jednotlivce,“ podotýká na druhé straně Branžovský. Dva příbramské celky vévodí I. A třídě, což je skvělá vizitka pro region. Jak prezident domácího týmu, tak i trenér hostů se ale shodují, že se nejedná o nic podstatného, když je odehrána teprve polovina podzimní části a hodnotit se bude až na jaře.

Slušná návštěva by slušela

„Teď se oběma klubům daří, ale kdo dělal fotbal, tak ví, že za 3 – 4 kola může být vše jinak. V I. A se pohybuji docela dlouho a z prvních osmi týmů může tuhle soutěže vyhrát kterýkoliv,“ upozorňuje Branžovský. Na duel Spartaku s Podlesím přišlo před čtyřmi lety 750 diváků. Na této úrovní parádní návštěva, která by zápasu prvního s druhým slušela i nyní. „Teď to asi takové nebude, ale bude hezky, tak kdy by už měli lidi na fotbal chodit,“ burcuje fanoušky Králíček. „Mělo by to být hlavně pro fanoušky, kterých doufám dorazí hodně a budou pozitivně fandit svému klubu v rámci slušnosti,“ přidává se k němu kouč soupeře.

Ač většinou derby favorita nemívá, tak v mírnější roli do něj bude určitě nastupovat Spartak. Je první v tabulce, hraje doma, disponuje nejlepším útokem v soutěži a nebýt zranění Slepičky, tak i kanonýrem I. A třídy. Navíc už jeden duel o první místo v letošní sezoně absolvoval. Bez zkušeného střelce, ale prohrál v Klecanech 2:5. „Udělali jsme tam dvě velké až dětinské chyby při rozích, pak jsme jim třikrát nahráli do brejku a šli sami na našeho gólmana, jeden z nich skvěle chytil. V poli jsem hráli dost dobře. Mezi vápny to může být hezké, což u nás je, ale rozhoduje se jen vždy v nich. Asi to poučení je,“ uzavřel Králíček. Souboj dvou vedoucích celků I. A třídy se odehraje v sobotu 2. října. Úvodní výkop je naplánován na půl jedenáctou dopolední.