Milín využil toho, že v posledním kole hrál o víkendu jako první a od úvodního hvizdu drtil Tlustici, co to jde. V poločase už vedl 4:0 a po změně stran ještě přidal a odevzdanému soupeři nasázel dalších šest branek. Čtyřikrát se mezi střelce zapsal Lukáš Rom. „Šli jsme do zápasu s tím, že potřebujeme vyhrát, aby nás zajímal výsledek Jinočan,“ uvedl předseda Milína Miroslav Obdržal.