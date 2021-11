Sokolové se šest kol drželi u zemi. Nová Ves pod Pleší lepila vždy sestavu na poslední chvíli a důsledkem toho byl pouze jeden získaný bod a poslední příčka I. B třídy E. „Když to řeknu na rovinu, první kola jsme neohrozili branku soupeře. Nedalo se na to koukat. Hráli jsme v hlubokém bloku a jen bránili,“ přiznal Jan Petrák. V polovině září ale nastal zlom. Vrátili se hráči po zranění, ubylo omluvenek z pracovních či jiných důvodů a rázem začal tým nejen pravidelně bodovat, ale i vyhrávat.

„Týden před zahájením soutěže jsem situaci probíral se Zdeňkem Starobou a shodli jsme se, že uhrajeme nejvíc pět bodů. Takže 15 bodů je maximální spokojenost. To, že momentálně nejsme na sestupové pozici je pro mě zázrak,“ svěřil se kapitán týmu. V dalších sedmi zápasech jeho tým pravidelně bodoval až na jednu výjimku, kdy prohrál s lídrem z Králova Dvora, a vybojoval čtyři výhry a dvě remízy.

Po podzimní části je Nová Ves pod Pleší desátá a nachází se ve vyrovnaném středu tabulky. S jakými plány vstoupí do jara, je hlavně na novém předsedovi Filipovi Onderkovi, jak bude zasahovat do kádru a s jakými ambicemi zahájí druhou polovinu sezony. „Pokud by kádr zůstal stejný, budeme to těžce zachraňovat. Doufám, že Filip splní vizi, se kterou se již jako osoba číslo jedna novoveského fotbalu angažuje, a nejnižší krajskou soutěž bez problémů zachrání a příští soutěžní ročník bude Nová Ves pod Pleší patřit minimálně do horní poloviny tabulky,“ uvedl Petrák. Na posílení kádru se už vehementně pracuje, nové tváře budou ale představeny později.

Vzhledem k tomu, že Nové Vsi utekl začátek podzimu, bude se chtít na jaře podobnému problému vyvarovat. Špatný start by totiž mohl přinést i trable spojené se záchranou, zatímco všichni by rádi měli jiné, příjemnější starosti a tak hned od prvního kola druhé poloviny soutěže musí začít bodovat. „První dvě utkání začínáme doma, navíc se soupeři hrajícími o záchranu. Budeme chtít naplno bodovat,“ uzavřel Petrák. Jarní start tak bude pro Novou Ves hodně důležitý a už v nich se může ukázat, jestli se bude jednat o odraz k lepším a světlejším zítřkům nebo naopak.