Za uplynulé čtvrtletí se areál fotbalového Spartaku Příbrami změnil k nepoznání. Ze šílených podmínek, kdy se hráči proháněli na škváře a sprchovali se ledovou vodou, se teď klub může pyšnit dvěma hřišti s přírodními trávníky a také jedním vrchním s umělým trávníkem třetí generace.

Areál Spartaku Příbram | Video: Ondřej Jícha

Na konci minulého tisíciletí v roce 1999 se příbramský Spartak ocitl na prahu zániku. Podařilo se ho ale zachránit a postupně postavit na nohy. Zároveň přebudovat i místní areál, který rázem patří mezi nejhezčí v regionu. Začátky ale byly těžké. „Tehdy byly šílené podmínky - škvárová hřiště, studená voda ve sprchách,“ vybavuje si současný prezident klubu Vladimír Králíček.

Areál byl zdevastovaný a vzhledem k současnosti by si člověk dokázal jen těžko představit, že by se tam v minulosti mohl hrát fotbal. Za téměř čtvrtstoletí ale prošel kompletní rekonstrukcí. „Strávil jsem na něm spoustu času, energie, vlastních i firemních peněz. Když bylo potřeba, tak jsem vzal do ruky krumpáč, lopatu a šel něco udělat. Pak má k němu člověk jiný vztah,“ vzpomíná Králíček. S trochou nadsázky bere Spartak jako své dítě.

Zdroj: Ondřej Jícha

Postupně se tak dokázala dvě travnatá hřiště dostat do super stavu. Hlavně na tom horním byla škvára a Králíček společně s několika dalšími lidmi ho vlastnoručně proměnil, když pokládal umělý trávník. V letech 2006 a 2007 se podařilo zrekonstruovat kabiny a celou stavbu přebudovat tak, že se v horním patře postavily i byty. Původní dřevěná stará klubovna byla zbouraná. „Areál má výhodu, že je dobře položený a přístupný s kompletním zařízením,“ vysvětluje současný prezident klubu.

Co se týče hřišť, tak poslední přírůstek přišel za dvě travnaté hrací plochy dozadu, kde se nachází další, tentokrát už s umělým povrchem třetí generace. Podle Králíčka se tam nachází aktuálně nejlepší umělka na Příbramsku.

Zdroj: Ondřej Jícha

„Když budete mít slušný areál, tak najde ocenění zvenku. Děti tam budou rádi hrát, rodiče je vodit,“ podotýká Králíček. Počet mládežnických členů se za celou dobu dokázal čtyřnásobně zvýšit. Z padesáti jich je rázem dvě stě.

