„Kandiduji za kluby,“ ozřejmuje svou kandidaturu Antonín Barák starší, otec českého fotbalového reprezentanta a známý mládežnický trenér, který nově působí v mládežnické komisi OFS Příbram. Zároveň jedna z hlavních tváří celého hnutí, které bojuje za očistu českého fotbalu.

Antonín Barák staršíZdroj: archiv Antonína Baráka staršího„Od druhé poloviny října jsem aktivním členem F-evoluce. Po zatčení Romana Berbra nás k tomu vyzvalo fotbalové prostředí, když nás kontaktovalo velké množství zástupců z Čech i Moravy. V té osmičlenné skupině, která hnutí zakládala, jsme se domluvili, že se budeme podílet, pokud to bude možné, na očistě českého fotbalu. Tak, aby získal do budoucna lepší povědomí ve společnosti, u fanoušků, žen, seniorů, mládeže, prostě u všech. Fotbal má aktuálně přes tři sta tisíc registrovaných členů, což je na počet obyvatel České republiky velké množství, které zákonitě ovlivňuje další lidi. Ať už pozitivně, případně negativně. Kauzy, které se v poslední době udály, mají k pozitivismu hodně daleko. Proto bychom byli rádi, kdyby fotbal ukázal svoji lepší tvář, která bude vidět. Možná, že jsme trochu naivní, ale všichni bychom si přáli, aby určoval směr naší společnosti, protože sport má v tomto ohledu obrovský přesah,“ upozorňuje.

V českém fotbalovém prostředí je dlouhodobě vnímán především jako uznávaný odborník v oboru práce s mládeží. A právě své bohaté zkušenosti nyní nabízí Středočeskému krajskému fotbalovému svazu. „Chci se věnovat tomu, čemu už se věnuji devětadvacet let. To je samozřejmě rozvoj mládeže ve středních Čechách, protože to je sekce, kde věřím, že mohu pomoci. Chtěl bych mít vliv na rozvoj mládeže v kraji, tedy s přesahem do všech okresů a věnovat se programům, které by podle mého názoru měly být přínosem. Jedná se například o obecné lokomoční programy, ale i samozřejmě programy specializované přímo na fotbal,“ odkrývá částečně svou vizi.

Barákův „spoluhráč“ Pavel Chán vstupuje do boje z pozice předsedy OFS Příbram. „Byl jsem osloven zástupci F-evoluce, jestli bych nekandidoval. Nebylo třeba moc přemýšlet,“ tvrdí nejvyšší muž fotbalu na Příbramsku. „Vždy jsem se snažil pracovat pro fotbal, svou kandidaturu beru i jako prostředek k rozšíření nabídky kandidátů delegátům za okresní svazy. Mám radost, že i na krajskou úroveň se přelila vlna z okresů a vyplavalo násobně víc lidí, kteří kandidují do krajských fotbalových struktur. V posledních volbách se volilo aklamací, bylo tedy přesně tolik kandidátů, kolik bylo míst ve výkonném výboru,“ pokračuje.

Pavel ChánZdroj: archiv Pavla ChánaS jakou vizí vstupuje Chán do krajských voleb? „Mohu nabídnout především nestrannost, otevřený a ničím zatížený pohled na krajský fotbal. Nejsem totiž spojen s žádným družstvem, které hraje krajskou soutěž,“ prozrazuje. „Zároveň chci pracovat na větší efektivitě získávání finančních prostředků do krajského fotbalu. Podané žádosti o dotace našeho okresního svazu, ale i těch sousedních mě utvrzují v tom, že to společně zvládneme i na krajské úrovni. Své zkušenosti ze soukromého sektoru bych pak rád využil na efektivní fungování aparátu SKFS, aby byl za všech okolností kvalitním servisním partnerem pro kluby, okresní fotbalové svazy v kraj, vzorem a příkladem pro ostatní,“ proklamuje.

Podle jeho názoru je právě v tomto směru potřeba na spoustě věcí zapracovat. „Ostatně jeden z kandidátů na předsedu pan Josef Novák nám při on-line představení se členům VV OFS Příbram přiznal, že v minulém období nebylo všechno úplně ideální a slíbil, že to zlepší,“ podotýká Chán, který ale z logiky věci vyjadřuje veřejně podporu kandidátovi F-evoluce Tomáši Neumannovi.

„Náš tým mi dává velkou naději a očekávání, že se zlepší otevřenost Středočeského krajského fotbalového svazu a vazba mezi krajem a okresy a jednotlivými okresy navzájem. V každém případě přeji všem delegátům jasnou mysl při rozhodování a z pozice předsedy OFS Příbram se těším na spolupráci s novým výkonným výborem,“ dodává.