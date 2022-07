Když jste přebral Dobříš po Filipu Dortovi. V jakém stavu jste ji našel? V takovém zakřiknutém. Trochu mi připadalo, že jsou hráči bez sebevědomí. Věděl jsem, že musíme do nich něco dostat kondičně, protože sami říkali, že toho moc nenaběhali. Jinak je to mužstvo kvalitní a věřím, že po třech týdnech bude úplně jiné.

Po tom hrůzostrašném jaru se na jednu stranu není čemu divit. Bude získání motivace nyní tím nejdůležitějším prvkem a znovu ho nastartovat?

Ano a mělo tomu posloužit i středeční utkání s Tempem, která se nám nepovedlo. Hráči mají na tréninku neuvěřitelnou chuť. Plácají se, podávají si ruce. Chodí jich přes dvacet na tréninky, které jsou plné. Posledních dvacet minut zápasu ale bylo hrůzostrašných.

Dobříš spadla z divize do krajského přeboru. S jakými ambicemi a cíli jste do toho šel?

Dostal jsem za cíl pohybovat se uprostřed tabulky, ne pod ním. Zároveň se pokusit zapracovat mladé hráče do týmu.

VIDEO, FOTO: Krutý debakl v přípravě! Pražské Tempo bylo nad síly Dobříše

Nastane tedy po pádu do divize přestavba a okysličování kádru?

Ne, to ne. Chtěli bychom hned příští sezonu bojovat o postup. Když vidím, jaké je tady zázemí, lidi zapálení pro fotbal, tak je potřeba, aby tady divize byla.

Na čem bude nejtěžší zapracovat kromě motivace?

Na spolupráci obránců a brankáře, který je tady taky nový. Chybí komunikace, je špatná. Bude toho dost, hlavně v defenzivní části.

Co budete chtít týmu dát a vštípit do něj?

Hlavně nedostávat góly a vytvořit výborný střed s Puchmajerem, Pokorným, Kiliánem, Jandou – na nich se dá stavět. Ze strany Procházka, Václav Šrain. Rukopis bude vidět do tří týdnů. Nyní jedeme do Rokycan. Přestávka není tak dlouhá, protože za tři týdny začínáme první mistrovské utkání. Teď budeme přecházet na rychlostní vytrvalost a rychlost a využít to, co natrénují v tréninku. V utkání docházelo ke zbytečným ztrátám míče, nenabíhání. Hodně přihrávek chtěli dávat dozadu, pak zase ne a nakonec ve finále o míč přišli.

Do startu krajského přeboru vám zbývají tři týdny. Je to málo času, nebo tak akorát?

Je to akorát. Aby hráči věděli, co mají hrát a nebyli zmatení. Někdy nám to tam vázlo. V prvním poločase, kdy dostali příležitost mladí, jsem dostali gól poté, co jeden hráč upadl. U druhého hráč čekal a míč mu vzali. V prvním poločase jsme dostali dva góly po hrubých chybách, kterých se musíme vyvarovat.