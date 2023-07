Spojení, které se v zimě přerušilo, se po půl roce znovu obnovilo. Spartak Příbram a trenér Zdeněk Míka si opět plácli a do nové sezony půjdou společně. Staronového kouče čeká stavba nového mladého kádru, se kterým se opět představí v I. A třídě. Sám nastínil, že postup rozhodně není cílem, ale hlavně rozvoj hráčů.

Trenér Zdeněk Míka se opět vrací na lavičku Spartaku Příbram. | Foto: Ondřej Jícha

Už během jarní části koketoval Zdeněk Míka s tím, že by se mohl vrátit na Spartak. Oslovil ho šéf Metodicko-sportovní komise Josef Csaplár. Myšlenka opětovného úspěšného spojení kouče a týmu ale musela počkat do léta. Devětačtyřicetiletý kouč se ale mezitím upsal Rožmitálu pod Třemšínem, a byť dělal co mohl, tak v novém působišti pádu do okresního přeboru nezabránil, což rovněž hrálo v jeho návratu roli.

Se Spartakem bude nově v I. A třídě, tedy v soutěži, kterou předloni s hráči ovládl. Tentokrát má však ambice jiné. „Cílem není rozhodně postup, ale naopak rozvoj mladých hráčů a hrát fotbal,“ prozrazuje Míka. Během jara se v příbramském klubu událo mnoho věcí. Jednou z nich byla i změna vedení, což staronový kouč rovněž kvituje. „Přicházím na Spartak s tím, že budu mít jako trenér hlavní slovo, což před tím nebylo,“ podotýká 49letý trenér.

Déle než na Spartě

Za starého vedení vydržel pět let – tři roky u dorostu, dva u mužů. Sám Míka žertoval, že na lavičce Spartaku vydržel déle než kdejaký trenér na Spartě. Také řekl, proč v zimě odešel z Příbrami. Důvod byl, že si s bývalým prezidentem přestal rozumět. Nyní je už ale zpět, nicméně ho čeká práce s novým kádrem.

Předloni se mohl spolehnout na zkušeného veterána a kapitána Miroslava Slepičku, který vstřelil v postupové sezoně 25 gólů. I ten je ale pryč a na podzim bude hrát za Tochovice. „Bez něj to bude těžké,“ má jasno Míka. Novým střelcem Spartaku a tahounem týmu by měl být mladý Jeník. Okolo něj by se měla stavit nová kostra týmu. V příbramském celku se tak budou zejména zapracovávat dorostenci a dál pracovat s mladými hráči. Pokud by se podzim vydařil a tým by se umístil do čtvrtého místa s mírným odstupem na vedoucí příčku, tak by se v zimě přivedl už hotový hráč.

Rezervní tým, který působí v okresním přeboru, vede Martin Drašnar. Míkův asistent z předloňské sezony. Spolupráce mezi oběma týmy by tak měla fungovat na výbornou. „Vždy ve čtvrtek si určíme, kdo by měl hrát za áčko a kdo za béčko,“ odtajňuje Míka. V týmu nyní před začátkem letní přípravy počítá se šestnácti hráči a dvěma gólmany.