Ztráta Slepičky vyšla Spartak draho. V Klecanech zaplatil pěti góly

Souboj prvního s druhým nabídlo sedmé kolo fotbalové I. A třídy. Vedoucí Spartak Příbram zajížděl na půdu druhých Klecan a hrál se atraktivní zápas. I přes hrůzostrašný vstup do zápasu a bez chybějícího Miroslava Slepičky se hosté vrátili do zápasu. Domácí ale zachránila dvojice Smíšek - Lizák. Oba se trefili i po změně stran a vrátili svůj tým po výhře 5:2 do čela tabulky.

Fotbalisté Spartaku narazili v Klecanech a prohráli 2:5. | Foto: Ondřej Jícha

V týdnu přišel Slepička do šatny a ukázal ostatním, že má zlomenou ruku. Kanonýr Spartaku po skvělém úvodu bude nyní svému týmu delší dobu chybět. O jak citelnou ztrátu se jedná, ukázal už duel v Klecanech. Jeho góly Příbrami chyběly, a i když hosté dokázali smazat dvoubrankové manko ještě do přestávky i bez svého nejlepšího střelce, tak na domácí straně dál řádil zejména kapitán Lukáš Smíšek, který trefil hattrick. Přestávka ideálně pomohla domácím, kteří si mohli odpočinout od tlaku Spartaku v závěru první půle. „Museli jsme se v kabině trošku srovnat. Po vyrovnání na 2:2 byla Příbram nahoře a my se jen bránili. Řekli jsme si, že musíme zhustit střed, protože jsme zbytečně hráli na velkém hřišti,“ uvedl domácí David Průcha. Jeho bratr Ondřej mohl poslat Klecany opět do vedení ještě před odchodem do šaten, trefil však tyč. Tuna zahozených šancí a nic z toho. Aktivita je cesta, tuší Procházka Přečíst článek › Důrazné varování pro Spartak sice hosté přečkali. V další vlně domácích útoků už ale inkasovali a zápas se zlomil na stranu Klecan. „Nestihli jsme začátek druhé půle, kdy jsme chtěli na soupeře vlétnout. Dostali jsme gól ze standartky, což nás položilo. Pak jsme hru otevřeli a inkasovali jsme na 4:2,“ vracel se ke klíčovým okamžikům příbramský brankář Martin Holan, který tým vedl jako kapitán místo zraněného Slepičky. „Za druhý poločas jsme si zasloužili vyhrát. Musím pochválit i soupeře, protože tohle utkání mělo parametry krajského přeboru,“ vyzdvihl Průcha. Jeho tým v minulém kole zaváhal na hřišti Jíloviště, kde se dlouhodobě trápí a ztrátu bodů chtěl odčinit. „O to víc jsme chtěli vyhrát v zápase o šest bodů, a že když vyhrajeme, tak budeme mít hezčí víkend,“ usmíval domácí 34letý útočník. Spartak musel před duelem v Klecanech lepit sestavu nejen ohledně chybějícího Slepičky, ale tak na dalších postech. Aby se vůbec složila obranná čtveřice, tak na stoperu musel hrát záložník. Holan po zápase přiznal, že Příbramští měli zpočátku problémy s vysokým napadáním soupeře a byli hodně překvapení. I proto už v šesté minutě prohrávali 0:2. Trápení Příbrami pokračuje. Zbrojovka udeřila v závěru Přečíst článek › Zatímco ale manko v prvním poločase se jim podařilo smazat, po obrátce už nikoli. Hra na riziko vepředu vyhovovala soupeři, jehož rychlí hráči nakonec rozhodli utkání. Holan se sice snažil pomoci v obraně, ale při jednom výběhu ho kličkou oklamal právě Smíšek a de facto rozhodl zápas. „Mluvil jsem s ním na hřišti. Říkal, že už se mu moc nechtělo, ale z posledních sil do toho kopl a ukázal, že je pravý kapitán,“ pochválil svého vůdce Průcha. Klecany se tak vyhouply zpět do čela I. A třídy, naopak Spartak po minulé jasně výhře 10:0 dostal první lekci a vrátil se zpět nohami na zem. „Čekali jsme, že tohle bude těžký zápas. I z něho se dá poučit. Dostat takhle facku je dobré a můžeme se zase odpíchnout,“ uzavřel Holan. Klecany – Spartak Příbram 5:2 (2:2) Branky: 4. a 68. Lizák, 6., 77. a 89. Smíšek, – 16. Pilík, 34. Pavlišta. Rozhodčí: Hes. ŽK: 1:4. Diváci: 100. Spartak Příbram: Holan – Prokeš, Hančár, Vošmik, Špindler - Voříšek, Morav, Šváb, Češka, Prýmek, Nekolný – Pavlišta (68. Kadlec), Matějka.