Jako důkaz za všechny posloužila ta, jejímž autorem byl Jan Pinsker. „Ještě před koncem loňského kalendářního roku jsem byl optimista. Teď, abych řekl pravdu, už moc nevěřím, že by se rozehraná sezona dohrála v kompletním rozsahu. A co víc, s postupujícím časem a vývojem pandemické situace to vypadá, že se možná nebude na jaře hrát vůbec. Rád bych se ale mýlil,“ řekl rosovický kapitán.

Fotbalový apetit mají i další hráči. „Celý náš oddíl si přeje, aby se začalo hrát. Všem nám fotbal chybí. Bohužel, vládní opatření to v současnosti zakazují,“ uvedl Jan David z týmu Sparta Luhy.

„Přál bych si, aby se začalo hrát co nejdříve. Osobně nevidím jediný důvod, proč by se tak nemohlo stát. Když se muže hrát první liga, tak by se podle mého názoru mohly znovu rozehrát i nižší amatérské soutěže,“ přidal bývalý mládežnický reprezentant Jan Šedivý - toho času hráč Nečína.

Podmínky pro restart soutěží jsou jasně dané. Amatérské sportovní soutěže se mohou za současných podmínek konat pouze ve třetím stupni systému PES (pro sport). Ten je podmíněn nejen maximálním koeficientem 60 na stupnici, ale například, podle ministra zdravotnictví, i počtem hospitalizovaných pacientů s koronavirem v nemocnicích - jejich počet musí být pod dva tisíce. „Dá předpokládat, že se jen tak nezačne. Vidím to nejdříve na přelom dubna a května. Pak se ale rozhodně nestihne dohrát celá sezona,“ doplnil Šedivý.

Dohrání kompletní sezony - z úplně jiného důvodu - nevidí jako reálné ani předseda Tochovic Ladislav Černý. „U našeho béčka si to ani nedokáži moc dobře představit. A to z prostého důvodu. Věkový průměr týmu je pětačtyřicet let a řada hráčů během své kariéry prodělala zranění – ať už kolen nebo kotníků. Když vezmu, že v okresní třetí třídě chybí dohrát téměř dvacet zápasů, nevím, jestli to nebude moc velká zátěž,“ poznamenal.

Optimismem nehýří ani Jan Petrák z Nové Vsi pod Pleší. Podle jeho názoru sezona skončí předčasně poté, co se dohraje potřebná porce zápasů, po níž mohou být soutěže právoplatně vyhodnoceny. „Když se podíváme na počty nakažených, tak budeme rádi, že nám vláda dovolí dohrát kýžená podzimní kola a jedno jarní,“ vyjádřil se.

„Šlo by o druhou sezonu po sobě, která by nebyla kompletní, což by byla velká škoda. Doufejme, že pokud se tak stane, tak naposledy,“ dodal Jan David.