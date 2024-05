Na Bohutín si vyšláplo až béčko Podlesí, které si pro odvetu finále okresního poháru přivedlo hned šest posil z A-týmu působícího v I. A třídě a jedna z nich Martin Polák, už ve třetí minutě odvety v součtu obou zápasů srovnala skóre. Na něj pak navázal ještě elitní střelec béčka Kovohutí Jan Hyspecký a hosté šli rázem do šaten s náskokem.

„Do utkání jsme šli za stavu, když jsme prohrávali o gól a byli tak pod určitým tlakem. Na druhou stranu jsme nechtěli nic uspěchat a cenné šance si připravit. Povedlo se nám dát rychle gól, což nám dodalo určitou naději. Soupeř hodně hrozil ze standardních situací, které se nám dařilo odvracet. Nakonec jsme přidali druhý gól a šli jsme tak za příznivého stavu do kabin,“ uvedl Polák za Podlesí B. „První poločas mohl vypadat úplně jinak. Šance na vítězství byly, akorát jsme je neproměňovali,“ doplnil ho kapitán Bohutína Marek Binar.

Podlesí po změně stran navýšilo skóre opět Polákem. Hvězda utkání mohla zkompletovat i hattrick, avšak penaltu poslala trestuhodně do břevna. „Na poslední chvíli jsem se rozmyslel, že jí kopnu jinam. Kopl jsem jí jak dřevák. Byla to chyba, naštěstí nás to nic nestálo,“ káral se záložník hostů.

Za stavu 3:0 pro hosty přišla korekce skóre z domácí strany trefou Nováka. Ještě před tím Šindelář trefil hlavičkou tyč. Případné rozuzlení v penaltách ale odmítl v 79. minutě Soucha a Podlesí B se mohlo začít radovat ze zisku okresního poháru.

„Druhý poločas byl víc v naší režii a dařilo se nám hrát, co jsme si řekli. Odezva toho byl gól na 0:3. Soupeře jsme dál tlačili a vyráběli příležitosti. Několikrát nás ohrozil i soupeř. Šindelář tam měl hezkou hlavičku, kdy se nám oddychlo, když trefil tyč. Domácí snižovali poté na 1:3, ale nám se v vzápětí povedl hned dát gól na 1:4. Zbytek zápasu jsme si pohlídali a slavili tam vítězství v poháru,“ shrnul Polák.

„Převážně měli domluvené posily z áčka, nicméně jsme byli oslabení o půl týmu. I tak mám široký kádr. Nechci se na tohle vymlouvat, ačkoliv znát to bylo. Bojovali jsme, jak to šlo. Druhá věc je, že jsme jim hodně gólů darovali z našich chyb. Naše chyby v defenzivní části rozhodly,“ smutnil Binar.

Bohutín – Podlesí B 1:4 (0:2)

Branky: 76. Novák – 3. a 64. Polák, 35. Hyspecký, 79. Soucha. ŽK: 3:1. Rozhodčí: Kočí – Veselý, Milec. Diváci: 120. První zápas: 2:1.

Bohutín: Švehla – Smetanka (73. Jezbera), Slačík, Bittner, Rákosník (46. Berka), Staníček, Novák, Šindelář, Pospíchal, Čížek, Binar.

Podlesí B: Molnár – Voříšek, Trefný, Bambas, Soucha, Valčík, Jiránek, Havelka, Hnízdil (46. Halamai), Polák (90. Frýdl), 55. Hyspecký (Pobiš).