Skóre 0:5 svítilo na konci utkání i v Petrovicích. Dublovice si tam ale připravily rozhodující údery až po změně stran. „Zápas byl na obě strany otevřený. Myslím si, že jsme podali zatím nejlepší týmový výkon v sezóně a po právu vyhráli. Zatímco my využili skoro všechny šance, tak Petrovice jich spoustu zazdily. Musím vyzdvihnout naší obranu, která makala na 200 procent,“ těšilo kapitána hostů Jaroslava Lomoze.

Sváteční střelec řídil výhru Nové Vsi, Rožmitál dostal debakl od nováčka

Další nemilé překvapení pro domácí celek viděli diváci v Novém Kníně, kam přijela Stará Huť. Hosté udeřili dvakrát v závěru v rozmezí čtyř minut a odvezli si tři body. Naopak v Březnici v souboji se Spartakem čekali fanoušci na branku marně. Ve Višňové se dvou dočkali, avšak pokaždé na jedné straně a i tam se body dělily.

Do středu tabulky se vyhouply Luhy, které vyhrály v Nečíně a odskočily mu v tabulce. „Zápas přinesl přesně to, co jsme čekali - totální defenzívu domácích, kteří stáli ve svém vápně třeba v osmi lidech a čekali na nějaký brejk. Nepouštěli jsme je ale do ničeho a měli jsme velkou herní převahu,“ mínil David Bohuněk.

Kunc spasil Milín v Rakovníku. Domácí hráli bez trenéra

Hosté v prvním poločase trefili dvakrát tyč. Jejich aktivita ale pokračovala i po obrátce a nakonec jim k vedení pomohl poměrně šťastný gól. Následná penalta už je pak uklidnila a utkání dovedli do vítězného konce.